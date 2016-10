Varnostni svet potrdil Gutterresa

NEW YORK – Predsedujoči Varnostnemu svetu ZN v oktobru, veleposlanik Rusije Vitalij Čurkin je po krajšem zasedanju Varnostnega sveta za zaprtimi vrati sporočil, da je 15-članski organ obravnaval in z aklamacijo potrdil kandidaturo Portugalca Antonia Guterresa za položaj generalnega sekretarja ZN od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2021.

Ustanovna listina ZN pravi, da generalnega sekretarja ZN potrdi Generalna skupščina ZN na priporočilo Varnostnega sveta ZN. Do letošnjega leta so imena kandidatov priromala v Varnostni svet mimo Generalne skupščine, letos pa je moralo skupaj 13 kandidatov, med katerimi je bil tudi Slovenec Danilo Turk, predstaviti svoje kandidature tudi v 193-članski skupščini.

Povezane vsebine Danilo Türk dokončno poražen

Guterres je takoj na začetku požel največ odobravanja med članstvom za svojo predstavitev in potem je osvajal prva mesta z največ podpore tudi na vseh neformalnih glasovanjih v Varnostnem svetu. Njegove članice so od samega začetka poudarjale, da si želijo najboljšega kandidata za položaj in na koncu se je to tudi zgodilo.