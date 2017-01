V ŽIVO: Vse oči uprte v Ameriko: Trump s Slovenko prevzema oblast

Dogajanje spremljamo v živo: 15.49 Vas zanima, kaj bo predsenik ob zaprisegi izjavil? Poglejte spodnji video. 15.37 Barack Obama, ki preživlja svoje zadnje minute v Beli hiši, pozdravlja medije. Prek twitterja se je ljudstvu zahvalil, da ga je lahko vodil. It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

Foto: AP 15.30 Mnogo ljudi na kraju že čaka na prihod Donalda Trumpa. Zaprisega se bo sicer zgodila okoli 18. ure po našem času ali okoli poldneva po njihovem.

Foto: AP 15.27 Američani bodo danes dobili novega predsednika. To mesto bo zasedel Donald Trump, ki je po hudi kampanji, polni vzponov in padcev, premagal Hillary Clinton, ženo nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona.