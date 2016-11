V ŽIVO: Trump prehiteva Hillary, borze se tresejo

Poudarki: INFOGRAFIKA: V zgornji infografiki se v živo posodablja število elektorskih glasov, ki sta jih osvojila oba kandidata.

Za zmago je potrebnih 270 elektorskih glasov.

V javnomnenjskih raziskavah je nekaj bolje kazalo Hillary Clinton . Še včeraj je po javnomnenjskih raziskavah imela okoli pet odstotnih točk prednosti in boljše možnosti za osvajanje elektorjev. TODA, od približno treh ponoči (po našem času) so se statistike obrnile v prid Donaldu Trumpu . Eno za drugo osvaja trofejne zvezne države in si povečuje prednost pred demokratsko kandidatko.

Ugledni New York Times je ob 4:30 napovedal, da obstaja kar 94-odstotna verjetnost, da bo Trump postal predsednik.

, da bo Trump postal predsednik. Končni rezultati volitev bodo znani šele zgodaj zjutraj.

Tudi tokrat ni šlo brez nasilja: v Kaliforniji je v streljanju na enem izmed volišč (v šoli!) ena oseba umrla, trije ljudje pa so na urgenci.

. Razplet spremljamo v živo.

5:12 Vodstvo Hillary Clinton ni trajalo dolgo. Samo dobrih pet minut. Trump je spet pred njo z 216 elektorskimi glasovi.

5:06 Spet preobrat! Clintonova je na tradicionalnem demokratskem zahodu (Kalifornija!) nadoknadila zaostanek in se za mišjo dlako postavila pred Trumpa. Trenutno razmerje je 202 : 201 elektorskih glasov v prid demokratke.

Toda - čakamo na Severno Karolino. Obeta se, da bo šla Trumpu. Precej držav, tudi Florida, je še neodločenih.

4:53 Časnik New York Times je močno popravil odstotek možnosti, da bo Trump postal predsednik. Verjetnost za to je že 94-odstotna! Po njihovih projekcijah naj bi osvojil 301 elektorski glas. Potrebuje jih, kot zdaj že dobro vemo, 270.

4:38 Na facebooku Slovenskih novic je trenutno precej podpornikov Trumpa. Objavljamo nekaj komentarjev na naše objave (nelektoriranih):

Radovan : "Ceprav ne maram Trumpa, je vendar dosti boljsi od Carovnice Clinton . Naj ostane tako!"

: "Ceprav ne maram Trumpa, je vendar dosti boljsi od Carovnice Clinton . Naj ostane tako!" Natalija : "Sicer pa je men vseen kdo slavi"

: "Sicer pa je men vseen kdo slavi" Rado : "Kaj ste pa drugega pričakovali? Slovenka v beli hiši.. Go, Melany, go!"

: "Kaj ste pa drugega pričakovali? Slovenka v beli hiši.. Go, Melany, go!" Andrej : "Jutri bodo solze, solze porazencev."

: "Jutri bodo solze, solze porazencev." Rene : "Spremljam že celo noč ;D go Donald J. Trump ;P"

: "Spremljam že celo noč ;D go Donald J. Trump ;P" Grega: "Tak kot so eni že napisali. Če zmaga Trump ga je naje**** Amerika, če zmaga Killery pa cel svet. Lahko noč, go Trump."



4:33 Nepričakovano visoka podpora Trumpu je prestrašila borze po svetu. STA poroča, da so terminske pogodbe za nakup delnic Dow Jonesa krepko nazadovale, dolar pa je izgubil 2 % vrednosti. Zanimivo - še bolj je telebnil mehiški peso. Spomnimo, Mehiko pod Trumpom čaka ogromen zid in repartiacija ilegalcev iz ZDA. Vrednost mehiškega pesa v primerjavi z dolarjem je padla kar za 6,80 odstotka na 19,60 pesov za dolar.

4:26 CNN je pravkar sporočil, da je Trump osvojil Ohio. Ta zvezna država je še ena od trofej; zmaga tod je nujna na poti v Belo hišo. Trump ima tako že 168 elektorskih glasov. Clintonova samo 109.

4:25 Ena od bolj priljubljenih sarkastičnih objav na twitterju ta hip. Usmerjena k tistim, ki naj bi se kar izselili iz ZDA, če zmaga Trump. Pa se ne zmorejo niti iz mamine hiše.

4:15 Takole trenutno izgleda v volilnem štabu Hillary Clinton

4:00 »Če Hillary Clinton ne more zadovoljiti soproga, zakaj menite, da bo zadovoljila ZDA?« Za vse, ki ste sredi noči z nami, objavljamo članek o najbolj škandaloznih izjavah Donalda Trumpa . Ne zamudite odličnega branja!

3:40 Skupina Anonymous je pravkar objavila računalniško projekcijo, po kateri ima Donald Trump 52 % možnosti za zmago. Spomnimo, še včeraj so vsi analitiki zagotavljali, da je Clintonova v dvotretjinski prednosti. Analitik na CNN je pravkar ugotovil, da bo zaradi rezultatov teh volitev na cesto letelo kup statistikov in analitikov.

Trump leads 137 over Clinton's 104. There is now a 52% chance Trump will become president. #ElectionNight pic.twitter.com/yl9ApNu31y — Anonymous (@LatestAnonNews) November 9, 2016

3:22 Morda je kriva pozna ura, ampak zdi se nam, da so ob Donaldovem prevzemu vodstva komentatorji in analitiki na CNN-u izgubili precej elana in poskočnosti. "Pretty impressive" je največ, kar zmorejo povedati v eter, ko spremljajo nepričakovano dobre Trumpove statistike.

3:15 Naš merilnik elektorskih glasov je Trumpa popeljal v vodstvo, ki je navdušilo njegove podpornike: ima 137 elektorjev, Hillary pa 104. A do 270 potrebnih glasov je še daleč.

Trump je po poročanju STA slavil v Indiani, Kentuckyju, Zahodni Virginiji, Južni Karolini, Tennesseeju, Mississippiju, Oklahomi, Texasu in Arkansasu, Clintonova pa v Illinoisu, Vermontu, Massachusettsu, Marylandu, New Jerseyju, Rhode Islandu, Delawaru in prestolnici Washington DC. Še preveč tesna je bitka v nekaterih ključnih zveznih državah na vzhodu ZDA, kjer je vse do volitev kazalo na tesen izid. Rezultati v ključni trofeji Floridi z 29 elektorskimi glasovi gredo za zdaj v korist Trumpa, prav tako v Severni Karolini s 15 glasovi in Ohiu z 18 glasovi, potem ko je v vseh treh državah dlje časa kazalo na zmago Clintonove.

Prezgodaj za ocene je v prav tako ključnih Pensilvaniji, Michiganu, Virginiji in Georgiji, a je z izjemo Pensilvanije trenutno v prednosti republikanski kandidat. Na zahodu se medtem čaka še predvsem na neodločene države Kolorado, Nevada in Arizona.

3:10 Morda ne veste, ampak danes potekajo tudi volitve v predstavniški dom ameriškega kongresa. Projekcije kažejo, da ga bodo osvojili republikanci. To pomeni, da bi imela predsednica Hillary Clinton hudičevo težko delo, saj bi ji republikanska večina v kongresu lahko blokirala vse iniciative.

2:57 Ameriški mediji so objavili, da je Trump osvojil Florido, eno od največjih trofej predsedniške bitke. Hillary pa je osvojila New York, tradicionalno trdnjavo demokratov.

2:50 Trump je nadoknadil veliko izgubo v elektorskih glasovih in se skoraj izenačil s Clintonovo. Ta ima zdaj 68 elektorjev, Trump pa 66. Na družbenih omrežjih Trumpovi privrženci objavljajo pozive, naj gredo ljudje na volišča podpreti njihovega kandidata. Tesno je tudi v Ohiu ... Trump je po ocenah ameriških medijev slavil v Indiani, Kentuckyju, Zahodni Virginiji, Južni Karolini, Tennesseeju, Mississippiju, Oklahomi in Alabami, Clintonova pa v Illinoisu, Vermontu, Massachusettsu, Marylandu, New Jerseyju, Rhode Islandu, Delawaru in prestolnici Washington DC.

2:35 Na Floridi se odvija prava drama: Trump vodi s 48.6 % proti Hillaryjinim 48.4%. Spomnimo, Trump nujno potrebuje zmago na Floridi, če želi zmagati na vsedržavni ravni. Zdi se, da bodo glasove tod šteli še enkrat in na roke.

Ne moremo si pomagati, da ne bi objavili tega tvita, ki pravi: "Florida je približno tako nestabilna kot zakon Clintonovih."

Florida is as unstable as Hillary's marriage. #ElectionNight — Democrats for Trump (@YoungDems4Trump) November 9, 2016

2:30 Tudi Simpsonovi se niso mogli izogniti volitvam. "Izbrati moraš nekoga od naju", pravita pošasti.

It's a two party system you have to vote for one of us! #ElectionNight pic.twitter.com/pLZ5FQqTqB — The Simpsons (@Simpsons_tweets) November 9, 2016

2:10 Opaženo na slovenski tvitersceni. H komentarju o Kitajski bi pripisali še Rusijo. Vendar, po drugi strani, so tam volitve precej bolj predvidljive ...

Glavni zaključek ameriških volitev za Slovenijo je le ta, da delamo hudo napako, da niti 1% take pozornosti ne posvečamo Kitajski. — Miha Rejc (@miharejc) November 8, 2016

2:00 Volišča se zapirajo v dodatnih državah. Florida, Pensilvanija in New Hapshire so povsem izenačeni, v drugih (Illinois, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Delaware in Washington DC) velika zmaga Clintonove. Ta ima zdaj že 68 elektorskih glasov, Trump pa 48. Brez Floride se Trump sicer lahko poslovi od sanj, da bi postal ameriški predsednik. Na splet je ušla fotografija priprav na slavje Hillary Clinton v njenem štabu. Sposodili smo si jo od CNN-a:

1:55 Malo muzike ne bo škodilo ob tej pozni nočni uri. Smemo predlagati raperski dvoboj Hillary in Donalda?

1:45 Še ena bizarnost volitev: Donald Trump naj bi bil tako neobvladljiv, da so mu upravljavci kampanje preprosto ukinili dostop do twitterja. Na njih je namreč neprestano žalil nasprotnike in celo medije. Ustanoviteljico Huffington Posta, Ariano Huffington je denimo označil za tako grdo, da ni nič čudnega, da ji je bivši mož pobegnil - z moškim.

.@ariannahuff is unattractive both inside and out. I fully understand why her former husband left her for a man- he made a good decision. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 August 2012

1:40 Tudi volišča so v ZDA drugačna kot pri nas. Nič neobičajnega ni, da volišče postavijo kar sredi supermarketa, ob policah s hrano. Ali pa v garaži. Dokaz: poglejte si fotografiji najbolj nenavadnih volišč, ki ju je posnel Reuters.

1:35 V ZDA ne poznajo volilnega molka v taki obliki kot pri nas. Ameriški mediji tako veselo špekulirajo, kam se bo obrnila posamezna država. Zvezdniki pa veselo objavljajo tvite ali celo pripravljajo posebne dogodke, na katerih javnost pozivajo, naj glasujejo za "njihovega" kandidata. Sinoči je tako denimo Madonna v New Yorku pripravila spektakularen brezplačen koncert in na njem navzoče pozvala, naj rešijo to državo s tem, da glasujejo za Hillary Clinton.

1:30 Dolgujemo vam še pojasnilo, kako Američani sploh izbirajo predsednika. Kandidat za zmago na ameriških predsedniških volitvah potrebuje vsaj 270 elektorskih glasov. Američani predsednika namreč ne volijo direktno: vsaka zvezna država prispeva svoje elektorske glasove, njihov seštevek pa na koncu da zmagovalca volitev. Število elektorjev je odvisno od velikosti oziroma števila prebivalcev posamezne zvezne države, pa tudi njene zgodovinske "teže". V veliki večini držav se vsi elektorski glasovi pripišejo kandidatu, ki je zbral največ glasov (večinski sistem). Le v dveh državah uporabljajo proporcionalno rešitev. To pomeni, da na volitvah lahko zmaga kandidat, ki je zbral manj glasov volivcev od poraženca. Tako je denimo zmagal George Bush mlajši.

Kaj pa, če se elektor ne drži "navodila", za koga mora glasovati? Ja, tudi to je možno in se je že zgodilo, ko so demokratski elektorji na koncu zaupali svoj glas republikancu in obratno. Vendar tako dejanje "izdajalca" še nikoli ni odločilo volitev. V nekaterih zveznih državah elektorjem, ki bi izdali zaupanje volivcev, grozi celo kazenski pregon!

1:25 Zabavno: tradicionalna republikanska družina Bush, ena od glavnih predstavnic t. i. desničarskega establišmenta, ni hotela glasovati za Trumpa. George Bush in žena Laura sta oddala prazni glasovnici. To ponazarja dilemo mnogih Američanov, ki si jo lahko preberete v spodnji objavo na družbenem omrežju facebook. Po domače: karkoli storiš, je narobe. Glas za Hillary je glas za lažnivko, glas za Trumpa je glas proti tradicionalnim vrednotam. Glas za tretjega kandidata je izgubljen, glas za nikogar pa znamenje pasivnosti.

1:20 ZDA in njihova fascinacija z orožjem je spet poskrbela za naslovnice in žalovanja: v Kaliforniji so zaprli eno od volišč, ker je v bližini prišlo do streljanja, v katerem je bil en človek ubit, trije pa so bili ranjeni in so v bolnišnici na urgenci.

1:00 Imamo že prve rezultate. Če spremljate našo stran, ste opazili, da se je infografika spremenila in trenutno v vodstvo popeljala Trumpa. Osvojil je namreč Kentucky in Indiano. Hillary Clinton pa si je pripisala glasove Vermonta. Trump je tako po ocenah osvojil skupno 19 elektorskih glasov v tradicionalno republikanskih zveznih državah na srednjem zahodu, Clintonova pa tri elektorske glasove tradicionalno demokratskega Vermonta.

00:50 Na vrh članka smo vključili infografiko, ki prikazuje osvajanje elektorskih glasov. 270 jih potrebuje kandidat, da postane naslednji predsednik ZDA. Zakaj tako? Bomo pojasnili, ostanite z nami ...

00:45 Opaženo na slovenski tvitersceni. Smo poskusili poiskati še tvit v podporo Trumpu, pa ga nismo našli.

Če zmaga @realDonaldTrump bom dokončno pokopal svojo vero v človeštvo. Že ob tem, da res kandidira, grabim za lopato! #ElectionDay — Mitja Blazic (@MitjaBlazic) November 8, 2016

00:40 Zakaj pravimo, da so tokratne ameriške volitve najbolj bizarne? Spopadla se bosta kandidata, ki ju vsi sovražijo: demokratko Hillary zato, ker jo je že naš Slavoj Žižek razkrinkal kot najnevarnejšega washingtonskega jastreba, ki ima za seboj namesto podpore množic podporo multinacionalk in Wall Streeta, ki ob rovarjenju z Rusijo svet utegne pripeljati na rob nove vojne. Tradicionalna demokratska volilne baza, npr. mladina, ji verjetno tudi ne bo nikoli oprostila uničenja Bernieja Sandersa.

O sovraštvu zoper republikanca Trumpa nič ne govori bolje kot twitter, kamor je kandidat zlival svoj gnev zoper Mehičane in muslimane, da ne omenjamo njegovih seksističnih opazk o grabljenju ženskih riti, ki bi verjetno pokopale vsakega drugega politika. Le njemu nikakor niso prišle do živega. Trump je edinstven tudi po tem, da sploh nima resnega vsebinskega volilnega programa. Ali pa po tem, da bo njegova glavna volilna baza razočarani nižji sloj belih delavcev, t. i. modrih ovratnikov, ki sta jih povozila globalizacija in digitalizacija. Ti pa republikancem nikoli niso bili preveč mar.

00:10 Pravkar smo se vrnili iz ljubljanske festivalne dvorane, kjer je zabavo ob volitvah v ZDA pripravil Amcham, amerška gospodarska zbornica. Trlo se je pomembnežev, ki so malo za šalo, malo zares lahko tudi glasovali. Zmagala je Hillary Clinton, ki je dobila dvotretjinsko podporo iz Slovenije. Celoten prispevek si lahko preberete tukaj . Na sliki: šefica Amchama Ajša Vodnik (desno) oznanja rezultate:

00:00 Ura je polnoč, spoštovane bralke in bralci, pozdravljeni v naši družbi. Na portalu slovenskenovice.si bomo do jutra v živo spremljali razplet ameriških volitev. Ne bo nam dolgčas, saj gre za volitve, kakršnih v ZDA še ni bilo. Že res, da so v preteklosti za predsednike imeli pijance in neodločneže, toda kandidatov kalibra Hillary Clinton in Donalda Trumpa najbrž še ni bilo. Ste vedeli, da je Trump bahavo oznanil, da bi lahko sredi belega dne na cesti ubil človeka, pa še vedno dobil volitve? In da je demokratka Hillary ljubljenka multinacionalk ter Wall Streeta, demokratska baza, predvsem mladi, pa jo sovražijo? Z vami sem nocoj Robert Schmitzer.