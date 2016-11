V ŽIVO: Koga bodo ameriški volivci poslali v Belo hišo?

Poudarki: INFOGRAFIKA: V zgornji infografiki se v živo posodablja število elektorskih glasov, ki sta jih osvojila oba kandidata.

Za zmago je potrebnih 270 elektorskih glasov.

V javnomnenjskih raziskavah nekaj bolje kaže Hillary Clinton . Ima okoli pet odstotnih točk prednosti in boljše možnosti za osvajanje elektorjev.

. Ima okoli pet odstotnih točk prednosti in boljše možnosti za osvajanje elektorjev. Končni rezultati volitev bodo znani šele zgodaj zjutraj.

Če ste zadnje čase ignorirali ameriške volitve, lahko vse nadoknadite s prebiranjem našega volilnega dosjeja .

. Razplet spremljamo v živo.

00:50 Na vrh članka smo vključili infografiko, ki prikazuje osvajanje elektorskih glasov. 270 jih potrebuje kandidat, da postane naslednji predsednik ZDA. Zakaj tako? Bomo pojasnili, ostanite z nami ...

00:40 Zakaj pravimo, da so tokratne ameriške volitve najbolj bizarne? Spopadla se bosta kandidata, ki ju vsi sovražijo: demokratko Hillary zato, ker jo je že naš Slavoj Žižek razkrinkal kot najnevarnejšega washingtonskega jastreba, ki ima za seboj namesto podpore množic podporo multinacionalk in Wall Streeta, ki ob rovarjenju z Rusijo svet utegne pripeljati na rob nove vojne. Tradicionalna demokratska volilne baza, npr. mladina, ji verjetno tudi ne bo nikoli oprostila uničenja Bernieja Sandersa.

O sovraštvu zoper republikanca Trumpa nič ne govori bolje kot twitter, kamor je kandidat zlival svoj gnev zoper Mehičane in muslimane, da ne omenjamo njegovih seksističnih opazk o grabljenju ženskih riti, ki bi verjetno pokopale vsakega drugega politika. Le njemu nikakor niso prišle do živega. Trump je edinstven tudi po tem, da sploh nima resnega vsebinskega volilnega programa. Ali pa po tem, da bo njegova glavna volilna baza razočarani nižji sloj belih delavcev, t. i. modrih ovratnikov, ki sta jih povozila globalizacija in digitalizacija. Ti pa republikancem nikoli niso bili preveč mar.

00:10 Pravkar smo se vrnili iz ljubljanske festivalne dvorane, kjer je zabavo ob volitvah v ZDA pripravil Amcham, amerška gospodarska zbornica. Trlo se je pomembnežev, ki so malo za šalo, malo zares lahko tudi glasovali. Zmagala je Hillary Clinton, ki je dobila dvotretjinsko podporo iz Slovenije. Celoten prispevek si lahko preberete tukaj . Na sliki: šefica Amchama Ajša Vodnik (desno) oznanja rezultate:

00:00 Ura je polnoč, spoštovane bralke in bralci, pozdravljeni v naši družbi. Na portalu slovenskenovice.si bomo do jutra v živo spremljali razplet ameriških volitev. Ne bo nam dolgčas, saj gre za volitve, kakršnih v ZDA še ni bilo. Že res, da so v preteklosti za predsednike imeli pijance in neodločneže, toda kandidatov kalibra Hillary Clinton in Donalda Trumpa najbrž še ni bilo. Ste vedeli, da je Trump bahavo oznanil, da bi lahko sredi belega dne na cesti ubil človeka, pa še vedno dobil volitve? In da je demokratka Hillary ljubljenka multinacionalk ter Wall Streeta, demokratska baza, predvsem mladi, pa jo sovražijo? Z vami sem nocoj Robert Schmitzer.