V živo iz Bruslja: Peterle naskakuje, a pravi: Nisem obseden

BRUSELJ – Kandidat za predsednika Evropskega parlamenta Lojze Peterle priznava, da bo ta igra napeta do zadnjega. »Nisem obseden od tega, da bi moral postati predsednik Evropskega parlamenta. Delam kampanjo na sproščen in jasen način. Zadeve se jasnijo,« je danes povedal novinarjem v Bruslju.

»Hodim od skupine do skupine, človeka do človeka. Priznavajo mi politične izkušnje; ne deluje slabo, da sem iz tega dela Evrope, bil sem angažiran v Turčiji in Afriki … Prevladuje prepričanje, da na čelu Evropskega parlamenta potrebujemo človeka z močnimi izkušnjami in profilom. V to ne bi šel, če prej ne bi preveril odmeva na svojo namero – to je bilo pozitivno. Zato me ta tekma zanima. Bil sem presenečen, kako dobro poznajo moj življenjepis,« je opisal dogajanje na terenu in pozitivne reakcije na napovedano kandidaturo.

Poslanci mu ne nasprotujejo, Janša pravi drugače

Peterle je dejal, da mu od slovenskih evroposlancev doslej še nobeden ni naravnost povedal, da njegovi kandidaturi nasprotuje. »Franc Bogovič me je že odkrito podprl. Ko sem kolege iz SDS o tem obvestil, ni bilo nobenega nasprotovanja. V teh kvalifikacijah, kako je že šlo, »o volji in srcu«, pa nisem doma,« je dejal. Predsednik SDS Janez Janša je sicer pred dnevi v intervjuju za Demokracijo odkrito dejal, da ga SDS v tej kandidaturi ne bo podprl. Razlog za to je po njegovem mnenju, da je »njegov ego večji od srca«.

Peterle je svoje možnosti o izvolitvi ocenil tako: »Ko smo delali Slovenijo, so nam rekli, da je to nemogoče. Tudi Pat Cox je bil predsednik parlamenta, pa so mu govorili, da nima možnosti. Stvari so nepredvidljive. Težje bi bilo, če bi bilo vse zmenjeno. To je dobra priložnost za Slovenijo, za prepoznavnost.« Janša pa je njegove možnosti za izvolitev primerjal s tistimi, ki jih je imel za izvolitev generalnega sekretarja OZN Danilo Türk.

Slovenski evropski poslanec iz vrst NSi je še dejal, da lobira za transparentno proceduro in kriterije. »Če bi bilo mesto izvoljivo samo za kolege iz velikih držav, je to samo deficit demokracije. Veliko je držav, ki te časti še niso imele. Treba je gledati na proporce, na vrsti je nekdo iz novih članic. Razlagam kolegom, da sem doživel razdeljeno Evropo, in tega ne želim videti več. V EU smo šli tudi zato, da jo soustvarjamo.«