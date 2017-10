V ŽIVO: Astronavta zapustila notranjost vesoljske postaje

Mednarodno vesoljsko postajo bosta danes zapustila dva astronavta. Le za kratek čas, saj morajo opraviti vzdrževalna dela. Nasa na spletni strani poroča, da se bosta na sprehod podala astronavta Randy Bresnik, ki ima slovenske korenine, in Mark Vande Hei. Sledila bosta še dva, zadnjega pa bo Bresnik opravil v družbi astronavta Joeja Acaba.

Through the Eyes of a Spaceman- the beauty of our planet from above & below, #OneWorldManyViews. More in my FB note: https://t.co/S2G53md4su pic.twitter.com/8pFSvZHI02