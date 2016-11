V ZDA 41 milijonov volivcev že oddalo glasove, zdaj pa je FBI sporočil tole

NEW YORK – Direktor ameriške zvezne policije FBI James Comey je dva dni pred splošnimi volitvami v ZDA ponovno vrgel politično bombo glede elektronske pošte demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton in sporočil, da v pred kratkim odkriti pošti ni ničesar, kar bi zahtevalo kazensko ovadbo. Comey je s političnim vrtiljakom glede uporabe zasebnega strežnika elektronske pošte Clintonove v času, ko je vodila State Department, začel julija, ko je po skoraj letu dni preiskave kongresu in javnosti povedal, da ni nobene osnove za kazensko ovadbo.

Trump: Prirejeno poročilo

Republikanci so bili ogorčeni in so ga na čelu s predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom napadali, Trump pa je okrepil kritike celotnega političnega in volilnega sistema z obtožbo, da je prirejen v korist demokratke.

Demokrati so bili polni hvale na račun Comeyjeve profesionalnosti in zadeva je bila v senci Trumpovih izpadov vse do 28. oktobra, ko je Comey obvestil kongresne voditelje, da so agenti med nepovezano preiskavo odkrili elektronsko pošto, ki bi bila lahko povezana s preiskavo Clintonove. Demokrati so FBI in direktorja obtožili politizacije, strateg James Carville pa je šel celo tako daleč, da je v domnevno zaroto proti Clintonovi povezal Trumpa, FBI in Rusijo.

Trump in republikanci so začeli hvaliti profesionalnost Comeyja in FBI, prednost Clintonove v anketah pa je začela malce kopneti. Po televizijah niso razpravljali o skoraj ničemer drugem več kot o elektronski pošti na računalniku nekdanjega demokratskega kongresnika iz New Yorka Anthonyja Weinerja, ki ga je FBI preiskoval zaradi opolzkega dopisovanja s 15-letnico.

Preveč »seksi« pošta

Weiner je poročen s tesno sodelavko Clintonove Humo Abedin, ki je svojo elektronsko pošto z računa Yahoo včasih preverjala tudi na moževem računalniku. Trump je zatrdil, da gre za večji škandal od Watergata, ki je odnesel predsednika Richarda Nixona, zgodba z Weinerjem in najstnico in Abedinovo pa je bila preveč »seksi«, da bi obstajalo še kaj drugega, še posebej zato, ker je Trump nenadoma postal discipliniran in je le udrihal čez Clintonovo, druge ženske in eksplozivne izjave pa pustil pri miru.

Zgodba je postala že tako absurdna, da si je komična oddaja »Saturday Night Live« (SNL) v soboto pošteno privoščila televizije. Igralca, ki sta uprizorila Clintonovo in Trumpa sta imela »intervju za CNN«, med katerim se »Trump« po francosko poljublja z »agentom FBI«, »Vladimirjem Putinom« in »belim rasistom«, »Clintonova« pa od voditeljice zaman zahteva, da govorijo o tem, ne pa le o njeni elektronski pošti. SNL je bil s tem skečem na isti valovni dolžini z analitiki, strokovnjaki, dejstvi in demokrati, ne pa tudi z večino Američanov, ki menijo, da je Clintonova res nekaj pletla s svojo elektronsko pošto in da so mediji preveč kritični do Trumpa in premalo do Clintonove.

Oddanih že 41 milijonov glasov

Comeyjevo nedeljsko sporočilo zato ne bo spreminjalo mnenj. Okrog 41 milijonov volivcev je do nedelje že predčasno oddalo svoj glas, kar pomeni četrtina vseh pričakovanih udeležencev torkovih volitev. Neopredeljenih volivcev skorajda več ni.

Direktor FBI je v nedeljo v bistvu sporočil kongresnim voditeljem, naj kar pozabijo na to, kar je rekel 28. oktobra. »Pregledali smo vsa elektronska sporočila z računalnika in na osnovi pregleda nismo spremenili sklepov glede Clintonove, ki smo jih podali julija. Zelo sem hvaležen profesionalcem pri FBI za izjemno veliko kakovostnega dela v zelo kratkem času,« je sporočil Comey.

Demokrati so se odzvali z olajšanjem, čeprav sedaj ne hitijo s hvalospevi na račun Comeyja in FBI. Direktorica za komunikacije pri Clintonovi Jennifer Palmieri je sporočila, da so veseli, da je zadeva zaključena.

Dow Jones poskočil za 200 točk

Šefica Trumpove kampanje Kellyanne Conway je najprej napadla demokrate, da spet spreminjajo stališče o Comeyju, nato pa ga je spremenila še sama, ko je za MSNBC povedala, da je direktor slabo vodil preiskavo že od samega začetka. Trumpov podpredsedniški kandidat Mike Pence je v Severni Karolini dejal, da ni zadovoljen s sklepom FBI, da ne bo kazenske ovadbe, in ponovil, da je malomarno ravnanje z zaupnimi informacijami zločin. Trumpov podpornik Newt Gingrich je menil, da je bil Comey pod velikim političnim pritiskom, da se na takšen način vda in naznani nekaj, o čemer ne more vedeti ničesar. Gingrich bi lahko to izjavo dobesedno prepisal od katerega koli demokrata po 28. oktobru. Trump uvodoma ni omenjal Comeyja, ko je v Michiganu dejal, da bo Clintonova zaradi elektronske pošte obtožena takoj, ko priseže na položaj, zato naj raje volijo zanj. Kasneje je pripomnil, da FBI ni mogel pregledati 650.000 kosov elektronske pošte v tako kratkem času. »Clintonova je kriva. To ve ona, to ve FBI in to vedo ljudje,« je zatrdil Trump ne glede na Comeyjevo sporočilo in dodal, naj sedaj Američani dostavijo pravico v volilnih skrinjicah 8. novembra.

Po Comeyjevem sporočilu pa so si, kot kaže, zelo oddahnili finančni trgi. Borzni indeksi so zaradi njega od 28. oktobra naprej padali, glede na terminske pogodbe za nakup vrednostnih papirjev z indeksa Dow Jones v nedeljo zvečer pa je ta indeks pred današnjim začetkom trgovanja poskočil za 200 točk. Dejanska rast tega in drugih indeksov bo danes po mnenju analitikov bistvena.