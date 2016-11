V zapor devet novinarjev

ISTANBUL – Turško sodišče je danes za devet novinarjev in sodelavcev turškega opozicijskega časnika Cumhuriyet, ki so jih prijeli v ponedeljek, odredilo uradno pridržanje. Pridržani so obtoženi povezav s prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK) in klerikom Fethullahom Gülenom.

Med pridržanimi so tudi odgovorni urednik časnika Murat Sabuncu, znani karikaturist Musa Kart in kolumnist, ki je pisal kolumne proti turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, Kadri Gursel, poročanje turških tiskovnih agencij povzema francoska tiskovna agencija AFP. V ponedeljek so aretirali 13 sodelavcev časnika. Dva kolumnista, ki sta pod sodnim nadzorom, so zaradi starosti in zdravstvenih težav že izpustili, na prostost pa sta brez obtožb odšla sedanji in nekdanji računovodja.

Turške oblasti so preteklo soboto z odlokom zaprle 15 prokurdskih medijev. Med drugim naj bi zaprli kurdsko tiskovno agencijo Diha in več regionalnih časopisov, ki izhajajo na jugovzhodu države. Očitajo jim propagando za PKK, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po spodletelem državnem udaru 15. julija so sicer v Turčiji zaprli okoli 165 medijev, med katerimi so bili sprva predvsem tisti blizu Gülenu, ki ga turške oblasti krivijo za udar. Aretirali so tudi okoli 100 novinarjev in urednikov. Po udaru so odpustili že več deset tisoč javnih uslužbencev ter pripadnikov vojske in policije, prek 35.000 pa so odvzeli prostost.