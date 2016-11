V Veliki Britaniji je meso okuženo z MRSA

Ni skrivnost, da antibiotiki postajajo čedalje manj učinkoviti v boju z bakterijami. Zaradi neustrezne uporabe antibiotikov se pojavljajo sevi mikroorganizmov, ki so odporni proti njim, kar pomeni, da kot zdravilo ne delujejo več.



V zadnjih desetletjih se je iskanje novih antibiotikov malone ustavilo, saj farmacevtska podjetja zavoljo zaslužka ne marajo usmerjati svojih sredstev v raziskave. Novi ne bi bili dovolj dobičkonosni. Še posebno ne zdaj, ko je veliko povpraševanje po tako imenovanih skrajnih antibiotikih.



To so tisti, ki jih uporabimo le v skrajni sili in pod nadzorom, da ne bi bakterije razvile odpornosti tudi proti njim. Tako vsaj predvideva teorija, v resničnem življenju pa nam grozi razvoj tako imenovanih superbakterij, ki so odporne proti vsem znanim antibiotikom in tako neuničljive.



Problematična živinoreja



Po podatkih Evropske agencije za zdravila je poraba najmočnejših antibiotikov na evropskih kmetijah dosegla vrhunec. Čezmerna uporaba že kaže dejanske posledice, saj so se v mesu v Veliki Britaniji pojavile bakterije MRSA.



Svetovna zdravstvena organizacija je že pred časom svetovala, naj se ti antibiotiki uporabljajo le, kadar je to neizogibno, a kmetje se na ta navodila očitno požvižgajo. Zadnje poročilo Evropske agencije za zdravila razkriva podatke o prodaji antibiotikov za veterinarske potrebe v letu 2014. Prodaja je v povprečju padla za dva odstotka, v nekaterih državah celo za 12, kar je več kot dobra novica.

Na kmetijah za živino porabijo

trikrat več antibiotikov, kot jih

porabijo ljudje.

Žal pa se za tem podatkom skriva porast najmočnejših zdravil, kot so antibiotik kolistin in druga. Na primer prodaja fluorokinolona, s katerim zdravimo pljučnico in legionarsko bolezen, se je leta 2013 v državah EU ustavila pri količini 141 ton, leta 2014 pa je ta količina narasla na 172 ton.



Prodaja makrolidov, ki so prav tako pomembni za človeka, se je dvignila z 59 na 67 ton. To pomeni, da izgubljamo bitko s preprečevanjem zlorabe teh zdravil.



Zgovorno je dejstvo, da na kmetijah porabijo kar trikrat več antibiotikov, kot jih porabijo ljudje. S tem se seveda ogroža zdravje ljudi, saj se razvija odpornost bakterij tudi proti najmočnejšim zdravilom.



Države odpovedale



Predstavnik koalicije za rešitev antibiotikov Cóilín Nunan je pojasnil: »Šokantna čezmerna uporaba antibiotikov na kmetijah je rezultat neučinkovitosti držav, da bi preprečile rutinsko masovno preventivno zdravljenje živine. Španija danes porabi 100-krat več antibiotikov na enoto živine kot Norveška, 80-krat več kot Islandija in 35-krat več kot Švedska. Poglavitni razlog za to razliko je, da Španija, kot večina Evrope, dovoljuje masovno uživanje zdravil, nordijske države pa ne. Povečanje uporabe kritičnih antibiotikov je še posebno alarmantno, kar pomeni, da dosedanji pristop preprosto ne deluje.«



Časnik The Guardian je razkril, da je na Otoku MRSA že prisotna v mesu. Če je bakterija v hrani, jo praviloma uničimo s kuhanjem, a če higiena ni ustrezna, se lahko okužimo. Prav tako se lahko okužimo od živali na kmetijah.



Te postajajo pravi rezervoarji za nevarne bolezni. Dobro vemo, da je treba antibiotike uživati predpisano časovno obdobje v vnaprej določenih intervalih. S tem preprečimo razvoj odpornih mikroorganizmov in sočasno zagotovimo, da smo jih odstranili iz telesa. Če jih kdo neha jemati prej, v telesu nekaj mikroorganizmov preživi in nekateri lahko že imajo potencial za razvoj odpornosti.



S 152 mg na 50 mg



Na kmetijah se antibiotike pogosto odmerja po občutku in po prvem znaku odprave simptomov tudi prekine, saj zdravilo nekaj stane. Tako postajajo kmetije prava žarišča potencialno smrtno nevarnih mikroorganizmov.

Antibiotiki so v boju

z bakterijami čedalje

manj učinkoviti.

Antibiotiki, ki jih živali zaužijejo, se seveda sproščajo iz njihovih teles v okolje, močno vplivajo na mikroorganizme v prsti in vodi ter še dodatno omejujejo okolje.



Če uporabe ne bomo odločno ukrotili in začeli odgovorno nadzorovati, bi lahko že v dveh desetletij rutinske operacije, kot je zamenjava kolka, postale bistveno bolj tvegane za bolnike zaradi pogostejših operativnih in postoperativnih infekcij.



Strokovnjaki zdaj poskušajo doseči, da bi se uporaba antibiotikov omejila na 50 mg na kilogram živine na leto. Povprečna vrednost v EU je zdaj pri 152 mg na kilogram.