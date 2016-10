V Vatikanu vojna proti burgerjem

V Vatikanu vre, jezni so kardinali, ki jih je razburilo načrtovano odprtje najslavnejše verige restavracije s hitro pripravljeno hrano, in to ne kjer koli, pač pa ob trgu Sv. Petra, nedaleč od tamkajšnje bazilike. Kardinali, ki nasprotujejo odprtju, namreč živijo takoj nad prostorom, kjer naj bi bila McDonaldsova restavracija.



»Odločitev je kontroverzna, tudi perverzna,« je dejal kardinal Elio Sgreccia in še, da načrtovano odprtje ne spoštuje arhitekturne tradicije enega najbolj znanih trgov. Sgreccia, ki ne živi v tisti stavbi, je govoril v imenu sedmih kardinalov, ki bivajo nad prostorom, velikim 538 kvadratnih metrov, ki ga oddaja ASPA, odgovorna za vatikanske nepremičnine. Neki jezni kardinal je celo napisal pismo papežu Franšičku in ga rotil, naj vendarle posreduje pri tej komercialni odločitvi, ki je že dobila ime McVatikan, ki bi v vatikansko blagajno sicer vsak mesec prinesla 30.000 evrov – hrupnih in ne ravno aromatičnih.



Moreno Prosperi, vodja komiteja za zaščito zgodovinskega okrožja v Vatikanu, kjer živijo mnogi kardinali, pravi, da bi načrtovano odprtje pomenilo dodaten udarec za to območje, ki že tako privlači ogromne množice turistov. V zadnjih letih se je identiteta tega območja izgubila zaradi vse več nezakonitih stojnic s spominki, pravi Prosperi. Drugi člani komiteja dodajajo, da je prava norost privabljati še več ljudi na območje, kjer že tako velja visoko tveganje terorističnega napada. Namesto zlatih lokov blizu samega srca Rimskokatoliške cerkve, bi morali tam raje namestiti organizacije, ki pomagajo pomoči potrebnim – pač v slogu papeževega poziva po siromašni cerkvi za siromašne, meni Sgreccia.



Toda kardinal Domenico Calcagno, vodja ASPA, je za časnik La Repubblica povedal, da se ne misli umakniti, ukloniti, saj da je pogodba v skladu z zakoni in veljavna, sploh pa v tem ne vidi nič negativnega: »Ne vidim škandala.«