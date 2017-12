V Turčiji pred novim letom aretirali več pripadnikov Islamske države

CARIGRAD – Turške oblasti so danes zaostrile varnostne razmere in aretirale 20 pripadnikov skrajne skupine Islamska država. Praznovanje lanskega novega leta je namreč zasenčil teroristični napad v klubu v Carigradu, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi, med njimi 27 turistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Takratni napad je zaokrožil leto napadov Kurdov in džihadistov ter neuspešnega državnega udara zoper predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Letos v Turčiji ni bilo večjega terorističnega napada, turške varnostne sile pa so bolje pripravljene na morebitne incidente.

Izmed 20 aretiranih džihadistov jih je bilo 15 tujih državljanov, ki so se borili tudi v Siriji in Iraku. Skupaj naj bi turške varnostne sile v preteklih dneh aretirale okoli 200 domnevnih skrajnežev – 75 v petek v Carigradu in Ankari.

Turške oblasti predvsem skrbi, da je veliko skrajnežev po padcu nekdanje prestolnice Islamske države Rake v Siriji pribežalo v Turčijo. Na silvestrski večer bo v Carigradu v pripravljenosti 37.000 policistov, približno dvakrat več kot lani, ter 4000 pripadnikov žandarmerije in obalne straže. Oblasti so prav tako preprečile oziroma odpovedale praznovanja v nekaterih najbolj priljubljenih predelih mesta.

»Izvajamo poostrene ukrepe, da bodo ljudje novo leto dočakali v miru in varni,« je dejal carigrajski guverner Vasip Sahin. Podobni ukrepi bodo tudi v turški prestolnici Ankara, kjer bo v pripravljenost okoli 9700 policistov.