V torbi nosila koalo

SYDNEY – Avstralska policija je v torbi ženske, ki so jo ustavili na ulici v Brisbanu v avstralski državi Queensland, našli skritega mladička koale. Ko so jo vprašali, ali ima kaj povedati, je 50-letnica presenetila policiste, ko jim je pomolila platneno torbo in povedala, da v njej prenaša koalo.



»Policisti niso verjeli slišanemu. Previdno so odpeli zadrgo na torbi in v njej prav zares zagledali kosmatega medvedka, prečudovita živalca je,« je v izjavi za javnost sporočila policija iz Queenslanda. »Policisti velikokrat marsikaj doživijo prvič, ko so v službi, in za tisto patruljo je bilo prvič, da so videli koalo v torbi,« so sporočili z brisbanske policije. »Koala ima okoli šest mesecev, je dobrega zdravja, le malce je bila dehidrirana,« so še dodali policisti in povedali, da so žensko prijeli zaradi »pomembnih zadev«.



No, 50-letnica je policistom povedala, da je mladička – koale so zaščitene živali – našla v sobotni noči na glavni ulici v južnem brisbanskem predmestju Nathan, od tistega trenutka pa ga prenaša naokoli. Malega vrečarja, težak je poldrugi kilogram, so predali društvu za zaščito živali, tam pa so najdenčku dali ime Alfred. »Poskrbeli smo, da je dobil dovolj tekočine, dobro mu gre in kmalu ga bomo predali skrbniku,« je dejal predstavnik združenja Michael Beatty.



Koala je ogrožena živalska vrsta, predvsem zaradi izgube življenjskega okolja, bolezni, napadov psov in požarov; leta 2012 naj bi jih bilo v državi 330.000, čeprav natančno število ni znano, saj jih je, ker živijo visoko v krošnjah dreves, težko popisati in prešteti.