V šolo vsak s svojim toaletnim papirjem

MADRID – Starši otrok, ki obiskujejo denarno očitno zelo podhranjeno osnovno šolo v Španiji, so besni – na roditeljskem sestanku so jim namreč naročili, naj njihovi otroci poleg knjig in zvezkov poslej prinašajo še vsak svoj toaletni papir.



Na sestanku v osnovni šoli Rafaela Garcíe Valiña v kraju Yepes blizu Toleda so starši izvedeli, naj vsak učenec prinese šest rolic toaletnega papirja, saj šola »nima denarja, s katerim bi plačevali take stroške«. Starši so bili jezni in obenem presenečeni, neka mati pa je o nenavadni zahtevi pisala na družabnih omrežjih: »Povedali so nam, da nimajo denarja za toaletni papir. Ne moreš verjeti, da se to dogaja,« je zapisala Carmen Contreras na facebooku. »Le kaj bo sledilo? Me bodo naslednjič prosili, naj prinesem krede? Morda steklenico kuriva? Zelo sem jezna,« je še zapisala in pozvala starše drugih otrok, ki obiskujejo to osnovno šolo, naj se ji pridružijo v pritožbi, ki jo namerava poslati ministrstvu za šolstvo.



Starši že tako vsako leto kupujejo učbenike in delovne zvezke za otroke in plačujejo malico in kosilo, družinam, ki težje shajajo, pa pri tem pomagajo s subvencijami. Zaradi gospodarske krize so tudi v Španiji vpeljali varčevalne ukrepe, ti pa so vplivali tudi na financiranje šol. No, škandal s toaletnim papirjem je že pograbila opozicijska socialistična stranka iz Yepesa, ki udriha po vladajoči stranki: »Neverjetno je, da se tistim, ki delajo v lokalni vladi, plače dvigajo, osnovnošolci pa morajo v šolo nositi svoj toaletni papir.«