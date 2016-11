V Slovenijo izgnali skrajno desničarko

CELOVEC – Avstrijska policija je v četrtek v Slovenijo izgnala 45-letno nemško državljanko, ki so jo na avstrijskem Koroškem prijeli zaradi članstva v skrajno desnem Gibanju državljanov nemškega rajha. Ta skupina je med drugim sovražna do avstrijske države. Da je do izgona Nemke v Slovenijo prišlo, so potrdili tudi na slovenski policiji.

Devet avstrijskih policistov je vdrlo v hišo nemške državljanke na avstrijskem Koroškem in jo aretiralo, pri čemer se ni upirala. Odvedli so jo do najbližjega mejnega prehoda in jo izgnali v Slovenijo, kjer lahko ostane ali pa se z letalom ali vlakom vrne v Nemčijo, je poročal nemški spletni portal The local.

Da je do dogodka prišlo, je potrdil tudi tiskovni predstavnik generalne policijske uprave Drago Menegalija. Nemška državljanka v Sloveniji ni v nobenem postopku, okoliščine primera pa še dodatno preverjajo pri avstrijskih varnostnih organih, je sporočil.

Vse več jih je

Tiskovni predstavnik avstrijskega notranjega ministrstva Karl-Heinz Grundböck pa je po poročanju nemškega portala dejal, da so člani Gibanja državljanov nemškega rajha in drugih podobnih gibanj pod nadzorom. Ministrstvo je ugotovilo, da se njihovo število v Avstriji povečuje. Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je nedavno dejal, da jih je okoli 750, še navaja portal.

Člani Gibanja državljanov nemškega rajha ne priznavajo leta 1949 ustanovljene Zvezne republike Nemčije. Namesto tega menijo, da še vedno obstaja nemški rajh, ki je obstajal med letoma 1871 in 1945. Ne priznavajo nemške ustave, zato tudi zavračajo nemške zakone in odločitve, prav tako zanikajo pravno veljavnost davkom in državnim dajatvam.