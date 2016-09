V Siriji začela veljati prekinitev ognja

DAMASK – V Siriji je danes ob sončnem zahodu začela veljati prekinitev ognja po dogovoru ZDA in Rusije. Rusija, ki z letalskimi napadi podpira režimske sile, je sporočila, da bodo kljub temu še naprej obstreljevali cilje teroristov, sirska vojska pa je obljubila »odločen odgovor na kršitve oboroženih skupin«. Tudi v Moskvi so sporočili, da je premirje začelo veljati na celotnem ozemlju Sirije in da so se nanj pripravili, a poudarili, da bodo ruska letala še naprej obstreljevala položaje terorističnih skupin.

Predstavnik ruske vojske Sergej Rudskoj je ob tem dodal, da bodo Rusija in ZDA vzpostavile skupne centre za določitev tarč in usklajevanje napadov. Sirska opozicija je pred tem danes zahtevala zagotovila glede prekinitve ognja, predvsem od ZDA. Tiskovni predstavnik visokega pogajalskega odbora, ki združuje glavne uporniške in opozicijske skupine v Siriji, Salem al Muslet je dejal, da želijo pojasnila, kakšna je definicija terorizma in kakšen bo odgovor v primeru kršitev.