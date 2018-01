V piramidi skrit prestol iz meteorita?

Arheologi, ki preiskujejo piramide v Gizi, so prišli do izjemno zanimivega odkritja v Keopsovi piramidi – sobe, v kateri bi lahko bil prav poseben prestol. Egipčani so različne stole pogosto dajali v grobnice vladarjev, da bi si na poti v onstranstvo lahko odpočili, a arheologi domnevajo, da bi lahko bila na Keopsovem prevleka iz železa, ki je na zemljo prišlo iz vesolja. Podoben stol, narejen iz cedrovega lesa in prekrit z zlatimi ploščami in ploščami iz posebne vrste keramike, imenovane fajansa, so namreč našli v grobnici Keopsove mame kraljice Heteferes. Ker je bil Keops moški vladar, pa sklepajo, da bi bil lahko njegov prestol namesto z zlatom in keramiko prekrit z železom. »V tistem času seveda še niso znali taliti železa,« so medijem pojasnili arheologi. »Gre za železo, ki je na zemljo priletelo z neba, v obliki železnega meteorita. Da je železo, ki so ga uporabljali starodavni Egipčani, prišlo od zgoraj, lahko preberemo tudi v starodavnih tekstih, in najti prestol, prekrit z njim, bi bilo izjemno odkritje,« dodajajo. Egipčani so železo, ki je na zemljo padlo v obliki meteoritov, uporabljali za izdelavo ali okrasitev različnih predmetov, ki so bili namenjeni zgolj vladarjem. Med njimi je denimo Tutankamonovo bodalo.



Posmrtni dom med zvezdami

Arheologi so približno 30 metrov dolg rov, na koncu katerega je soba, v kateri naj bi bil omenjeni prestol, našli s pomočjo posebnih skenerjev. Domnevajo, da je bil rov namenjen temu, da bi faraonu pomagal najti pot v onstranstvo. V starodavnih besedilih, ki so jih našli, je denimo zapisano, da mora faraon, preden doseže zvezde na severu, prestopiti nebeška vrata in sesti na svoj železni prestol. Da je bil namenjen faraonovi poti v posmrtno življenje in da mora biti na koncu prestol, je prepričan tudi predstojnik oddelka za matematiko in profesor arheoastronomije na univerzi v Milanu Giulio Magli: »Do sob v piramidi se pride skozi ozke predore. Eden od njih se pred sobo s sarkofagom močno razširi in dvigne ter tvori t. i. veliko galerijo. Nad njo smo našli to novo sobo, ki pa nima nobene praktične funkcije. Zato sklepamo, da je njen edini namen pomagati vladarju oziroma njegovi duši na poti proti nebu, in na tej poti si mora faraon, kot pravijo starodavni zapisi, tudi odpočiti.«

Egipčani so železo, ki je na zemljo padlo v obliki meteoritov, uporabljali za izdelavo ali okrasitev različnih predmetov, ki so bili namenjeni zgolj vladarjem.

V Keopsovi piramidi so štirje ozki predori, premer je enak premeru žepnega robčka, ki so usmerjeni proti nebu. Kot je mogoče razbrati iz starodavnih zapisov, je bil faraonov posmrtni dom na nebu, natančneje med zvezdami na severu, denimo v ozvezdju Velikega voza. Dva od teh predorov vodita proti zunanjim zidovom piramide, dva pa se končata z vratci. Prostor za južnimi vratci so arheologi že mnogokrat preiskovali, a niso našli ničesar, kar bi jim pomagalo razjasniti skrivnosti piramide in življenja faraonov, tako tuzemskega kot posmrtnega. Druga vrata, obrnjena proti severu, ostajajo zaprta in zapečatena, kaj je za njimi, so preiskovali zgolj s posebnimi skenerji.