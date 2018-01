V parlamentu vsak dan 160 poskusov dostopa do spletne pornografije

LONDON – Na računalnikih v britanskem parlamentu so v drugi polovici lanskega leta zabeležili okoli 160 poskusov dostopa do pornografskih spletnih strani na dan, kažejo podatki, ki so jih britanski mediji pridobili na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Glede na podatke so po junijskih parlamentarnih volitvah zabeležili 24.473 poskusov dostopa do spletne pornografije na napravah, povezanih v omrežje v parlamentu. Parlamentarno spletno omrežje uporabljajo poslanci, lordi in njihovi uslužbenci.

Pristojni sicer trdijo, da gre večinoma za nenamerne poskuse in da se njihovo število v zadnjih letih zmanjšuje. V britanskem parlamentu so v letu 2016 blokirali 113.208 poskusov dostopa do pornografije, leto prej pa 213.020.

Vsebine za odrasle na parlamentarnem računalniku

Britansko politiko je v zadnjem času pretresel val škandalov o domnevnem spolnem nadlegovanju. Premierka Theresa May je morala minuli mesec odsloviti svojega namestnika in dolgoletnega prijatelja Damiana Greena, ker je zavajal policijo glede pornografije, ki so jo leta 2008 našli na njegovih parlamentarnih računalnikih.