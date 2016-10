V mestu je več mrtvih kot živih

Mirno kalifornijsko mesto Colma je veliko približno pet kvadratnih kilometrov, v njem pa živi 1700 ljudi. Posebnost pa niso živi prebivalci, temveč njegovi mrtveci, saj jih je neverjetnih 1,5 milijona. Večina mestnih mrtvecev prihaja iz San Francisca, njihovi svojci si niso mogli privoščiti dragih pogrebnih storitev, zato so jih pokopali v Colmi.



Leta 1900 je bilo zaradi zlate mrzlice San Francisco zelo živahno mesto, v katero so prihajali ljudje z vsega sveta. Namesto zlata je večina našla bolezen in smrt. Mrtvecev je bilo toliko, da je zmanjkalo prostora na 27 mestnih pokopališčih. Iz strahu pred boleznijo so oblasti prepovedale nadaljnje pogrebe, zato so jih začeli opravljati drugje. Več kot 150.000 so jih nemudoma preselili v majhno Colmo, ki je danes edino mesto na svetu, kjer mrtveci po številu presegajo žive. Tam je 17 velikanskih pokopališč, ki jim domačini pravijo parki. Še vedno vsak dan pripeljejo 75 pokojnikov.



Prav zaradi nenavadnega razmerja med živimi in mrtvimi so se mesta prijeli številni nenavadni vzdevki, kot je mesto tihih, mesto duš in seveda mesto mrtvih. Domačini si tega ne jemljejo k srcu, prepričani so, da je to nekaj dobrega, saj je njihov kraj svetovno znan. Še več, sestavili so duhovit turistični slogan – Dobro je živeti v Colmi. Da je mesto izjemno, potrjuje dejstvo, da od tam prihajajo številne ugledne zgodovinske osebnosti, kot so znani revolveraš Wyatt Earp, pionir kavbojk Levi Strauss in zvezdnik bejzbola Joe DiMaggio.