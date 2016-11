V Izraelu okronali 75-letno misico

V poplavi lepotnih izborov, ki so po svetu na sporedu tako rekoč vsak teden, je bil tisti, ki so ga minulo nedeljo priredili v izraelskem mestu Hajfa, zagotovo nekaj posebnega. Po pisti so se sprehodile gospe, katerih povprečna starost je bila – 91 let!



Izbor ni bil poseben le zaradi starosti tekmovalk, temveč tudi zaradi kriterija, ki so ga gospe morale doseči, če so želele sodelovati na izboru – preživeti so morale holokavst. »Prijavilo se je več kot 300 Judinj, naša stroga žirija pa je na koncu izbrala 14 finalistk,« je povedal organizator tekmovanja Yad Ezer L’Haver, predsednik društva Helping Hand, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 in pomaga tistim, ki so v drugi svetovni vojni preživeli teror koncentracijskih taborišč. Teh je bilo le peščica, po ocenah zgodovinarjev je med letoma 1941 in 1945 tam umrlo več kot šest milijonov Judov.



To je bilo že peto tovrstno lepotno tekmovanje, ki v javnosti vsako leto dvigne precej prahu. Nasprotniki dogodka organizatorjem namreč očitajo, da so zgrešili bistvo, češ da v ospredju ne bi smela biti lepota, pač pa bi moralo iti za spoštovanje in priznanje žrtvam in preživelim. V društvu Helping Hand na takšne opazke odgovarjajo, da želijo le počastiti ženske, ki so v zgodnjem otroštvu doživele grozote vojne. »Želimo, da nocoj dame doživijo vsaj delček tistega, česar so bile oropane v zgodnji mladosti. Ta večer je namenjen samo njim, da lahko zablestijo v vsem svojem sijaju,« so pojasnili.



Žirija je za zmagovalko nazadnje okronala 75-letno Anno Grinis, Izraelko, ki je bila rojena v Rusiji in je bila, ko se je v njeni domovini začela druga svetovna vojna, stara le dva dni. »Ne morem povedati, koliko mi ta zmaga pomeni,« je v slogu misic povedala Grinisova, ki pa se od drugih okronanih lepotic v marsičem razlikuje; kot le nekajmesečno dojenčico so jo pripeljali v koncentracijsko taborišče, kjer bi zaradi podhranjenosti skoraj umrla. Njeni stari starši, ki so bili zaprti skupaj z njo, te sreče niso imeli.