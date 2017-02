V Hitlerjevem rojstnem mestu straši njegov dvojnik

SALZBURG – V rojstnem kraju nekdanjega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja Braunau am Inn so že večkrat opazili njegovega dvojnika, kar je precej razburilo meščane majhnega mesta. Mladi moški se oblači podobno kot Hitler, nosi prečko in ima značilne brke. Avstrijsko tožilstvo je uvedlo preiskavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Državno tožilstvo je začelo preiskavo proti mlademu moškemu, saj ga sumijo, da poveličuje nacističnega voditelja, kar je kaznivo dejanje. Tiskovni predstavnik tožilstva Alois Ebner je dejal, da se je moški najmanj enkrat fotografiral pred Hitlerjevo rojstno hišo, vendar preiskave še niso zaključili. Osumljeni moški naj bi celo živel v Hitlerjevem rojstnem mestu, ki ima sicer okoli 16.000 prebivalcev, in do zdaj še ni prišel v navzkriž z zakonom.

Kot je poročal avstrijski časnik Oberösterreichischen Nachrichten, so mladeniča, ki naj bi bil star med 25 in 30 leti, videli tudi v knjigarni, kjer je listal revije in knjige o drugi svetovni vojni. Večkrat naj bi se predstavil kot Harald Hitler.

Adolf Hitler se je rodil 20. aprila 1889 v Braunau am Inn v bližini nemške meje. Zaradi njegove rojstne hiše še vedno poteka sodni postopek, saj se je vlada odločila, da lastnici odvzame hišo, ker so se bali, da bo ta postala neke vrste romarsko središče za neonaciste, vendar se je lastnica na razlastitev pritožila.