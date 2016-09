V Disneylandu tek prepovedan

Disneyland je kraj, kjer sanje postajajo resničnost. A če kršiš pravila, lahko prijeten družinski dan postane nočna mora. Parki in letovišča Walt Disney – sedem jih je po svetu, na Floridi, v Kaliforniji, na Havajih, v Parizu, Tokiu, Šanghaju in Hongkongu – imajo številna pravila, s katerimi bi radi zagotovili, da najbolj veseli kraj na svetu tak tudi ostane.



Tisti, ki prisegajo na selfieje, bodo žalostni: palice za boljši posnetek samega sebe so namreč prepovedane, prav tako velika stojala za fotoaparate in brezpilotna letala. Tudi z velikanskimi vozički ne smete v park, tam so prepovedane še steklene posodice (razen tiste majhne za otroško hrano), pa alkoholne pijače, zložljivi stoli, hišni ljubljenčki in orožje.



Obstaja tudi seznam dejavnosti, ki jih odsvetujejo obiskovalcem. Ti bodo kaznovani, če bodo priredili govor ali demonstracije, prepovedano je kajenje na za to neoznačenih krajih. Nikakor se ne smete prerivati in vrivati v vrstah, fotografirati ali snemati med vožnjo na različnih atrakcijah. Prepovedano je hranjenje živali, tudi ptičev, obiskovalci naj hodijo, tek je prepovedan. Da ne govorimo o deskah in rolerjih: seveda nikakor ne pridejo v poštev. In še: obiskovalci, starejši od 14 let, se ne smejo preobleči v kostum svojega najljubšega junaka, to pa zato, da ne bi preoblečenih obiskovalcev zamenjali z uslužbenci parka. Prepovedane so tudi bose noge in razgaljeni zgornji deli teles.



In tudi za uslužbence so pravila: prepovedani so tetovaže in piercingi, kazanje z enim prstom, tvitanje, zahteva se primerno vedenje in t. i. Disneyjev videz, ki vključuje vse, od pričeske do nohtov, lahko nosijo očala, če jih potrebujejo, a morajo biti konservativnega videza in barve brez vidnih logotipov. In še: Disneyjevi uslužbenci vedo vse, ne vem ne obstaja – primernih odgovorov se pač morajo naučiti.