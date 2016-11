V diskoteko so pripeljali medveda

RENNES – Francija, natančneje zahodna Bretanja, je na nogah. V nočni klub in diskoteko Scala v kraju Guipry-Messac, med Redonom in Rennesom, so namreč minulo soboto privlekli čisto pravega medveda, gobec je imel povezan z usnjenim nagobčnikom in bil je v verigah, in čeprav je bil cirkuški večer – medved ni bil edina žival v klubu, bile so še papige in kača, nastopili so tudi artisti –, so bili uporabniki facebooka in twitterja šokirani in jezni.



Škandalozno, pomilovanja vredno, sramotno, to je le nekaj pridevnikov, s katerimi so uporabniki opisovali fotografije medveda v nočnem klubu, ki so jih objavili na družabnih omrežjih. Prenekateri je gnev znesel nad lastniki nočnega kluba, ki so dogodek organizirali, in opozorili združenje za pravice živali. Eden od uporabnikov je pod fotografijo na facebooku zapisal: »Sramota. Ta nočni klub je treba bojkotirati. Živali niso igrače.« Drugi je dodal: »Dobrodošli v srednjem veku.« Tretji: »Divje živali nimajo kaj iskati v k***evem nočnem klubu.« In še: »Tovrstno izkoriščanje je prava sramota. Zabava za ljudi, a trpljenje za živali.« Škandalozno, je zapisal nekdo: »Na tisoč drugih načinov se je mogoče zabavati brez izkoriščanja živali.« Na stotine podobnih komentarjev je bilo, številni so bili usmerjeni v lastnike nočnega kluba.



Pozivali so k podpisu peticije, s katero zahtevajo prepoved prisotnosti teh bitij v nočnih klubih: »Živali imajo pravico do spoštovanja, zato je treba ustaviti plačila in nočnim klubom prepovedati živali,« so zapisali. V zelo kratkem času so zbrali več kot 2000 podpisov.



Alain Fournier, izvršni direktor La Scale, verige nočnih klubov, je povedal, da že pet let organizirajo podobne večere z artisti, čarodeji in živalmi, med temi je bil poleg medveda tudi tiger, in poudaril, da nikoli niso v osrednjem delu prostora, kjer je glasna glasba in množica ljudi. Pravi, da se je medved prikazal le dvakrat po dvajset minut, in to takoj ob vhodu. Dodal je, da gre za »izkušene cirkuške profesionalce, ki se s tem ukvarjajo že 25 let in imajo vsa potrebna dovoljenja«. Fournier je povedal še, da bo zaradi številnih kritik naslednji cirkuški večer brez živali.