Ustrelili osumljenca za pokol v Berlinu

MILANO – Tunizijec, osumljen ponedeljkovega terorističnega napada v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi, 48 pa je ranjenih, je mrtev: 24-letnega Anisa Amrija je v Milanu ustrelila italijanska policija.



Italijanski notranji minister Marco Minniti je potrdil, da so Amrija ustrelili policisti, na katere je streljal: policisti so ga ustavili med rutinskim pregledom v milanski soseski Sesto San Giovanni, bilo je okoli 3. ure. Orožje je potegnil iz nahrbtnika, ko sta ga policista prosila za dokumente, in vzkliknil Alah je velik; v streljanju je bil v ramo ranjen en od dveh policistov, njegovo življenje ni ogroženo, drugi policist, ki naj bi po nekaterih podatkih delal šele devet mesecev, pa je potem osumljenca ubil. Po primerjanju prstnih odtisov so italijanske oblasti potrdile, da gre za osumljenca, ki so ga iskali od ponedeljkovega napada v središču Berlina, izdali so celo tiralico in ponujali 100.000 evrov nagrade za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije. Pri njem so našli vozovnico, ki kaže, da je prek francoskega Chamberyja prišel v Italijo, v Torino, od tam pa do Milana, na glavni postaji je bil okoli 1. ure zjutraj, dve uri pozneje se je njegova pot končala.



Amri je že imel zveze z Italijo, iz rodne Tunizije je k našim sosedom prišel leta 2011, kmalu po prihodu pa so ga obsodili na štiri leta zapora, ker je zažgal begunski center. Leta 2015 so ga izpustili in odpravil se je v Nemčijo. Tamkajšnja policija je medtem sporočila, da so na volanu tovornjaka našli njegove prstne odtise. Nemški mediji so poročali, da je policija posnela Amrija na poti v berlinsko mošejo, bilo je v torek, ko se je preiskava še vrtela okoli Pakistanca, ki so ga potem izpustili. No, Amri je bil dobro znan nemškim protiterorističnim enotam, od marca so ga nadzorovali, potem pa septembra prenehali, saj je bil še najbolj aktiven kot prodajalec drog.



Kritiki pravijo, da ta primer kaže na številne nepravilnosti nemške begunske politike: lani je v Nemčijo prišlo skoraj 900.000 prosilcev za azil in jasno je, da je šlo marsikaj narobe, pravijo, da gre za sistemsko napako.