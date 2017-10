Ustavno sodišče prepovedalo zasedanje katalonskega parlamenta

MADRID – Predsednik katalonske regionalne vlade Carles Puigdemont je v sredo ponovil, da bo uveljavil odločitev o neodvisnosti Katalonije. Po napovedih naj bi to storili na seji parlamenta v Barceloni prihodnji ponedeljek.

Katalonska vlada sicer še ni objavila uradnih izidov nedeljskega referenduma, po neuradnih podatkih pa je za neodvisnost glasovalo prek 90 odstotkov volivcev. Udeležba na referendumu, ki so ga španske oblasti označile za protizakonitega in so ga skušale preprečiti tudi z uporabo sile, je bila nekaj več kot 42-odstotna.