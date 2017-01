Ustavno sodišče dovolilo skrajno desno stranke

BERLIN – Nemško zvezno ustavno sodišče je danes zavrnilo pobudo nemških dežel v zgornjem domu nemškega parlamenta za prepoved skrajno desne Nacionalne demokratske stranke (NPD). Predsednik sodišča Andreas Vosskuhle je dejal, da ima NPD sicer ustavno sporne cilje, vendar manjkajo konkretni namigi in dokazi, da bi lahko bila stranka pri tem uspešna.

Stranka izgublja moč

Ustavno sodišče je odločilo, da stranka nima dovolj moči v politiki, da bi lahko bila nevarna. V odločitvi sodišča na skoraj 300 straneh sicer priznavajo, da stranka deluje v nasprotju z ustavo in da je povezana z nacionalnim socializmom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vosskuhle je omenil, da lahko stranko doletijo tudi druge oblike sankcij, med drugim odvzem financiranja za stranke od države. Vendar o tem ne odloča ustavno sodišče, ampak zakonodajno telo, ki odloča tudi o spremembah ustave.

Kritiki novega poskusa prepovedi stranke so od začetka opozarjali pred tveganji, saj so ustavnopravne prepreke za prepoved strank v Nemčiji zelo visoke, v zadnjem času pa je NPD izgubil politično moč.

Ima evroposlanca

Skrajno desna stranka je septembra 2016 na volitvah v deželi Mecklenburg-Predpomerjansko izgubila še zadnje sedeže v katerem od deželnih parlamentov in je od takrat dejavna le še na občinski ravni. Ima pa enega poslanca v Evropskem parlamentu.

To je bil že drugi neuspeli poskus, da se prepove NPD. Prvič je ustavno sodišče zavrnilo predlog leta 2003. Ustavno sodišče je sicer edini nemški organ s pooblastilom za prepoved strank. Do sedaj se je to zgodilo dvakrat, in sicer pred 60 leti. Sprva so leta 1952 prepovedali Socialistično stranko rajha (SRP), leta 1956 pa Nemško komunistično stranko (KPD). Stranka NPD, ki je bila ustanovljena 1964, ima približno 5200 članov, najuspešnejša pa je v vzhodnonemških deželah, predvsem na Saškem.