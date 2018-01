Uspešno klonirali opici

ŠANGHAJ – Znanstveniki iz Šanghaja so v sredo razkrili, da so prvi uspešno klonirali dve opici. Uporabili so isto tehniko kot pri kloniranju ovce Dolly. Strokovnjaki so prepričani, da so z ustvarjanjem dveh identičnih makakov na stežaj odprli vrata kloniranju ljudi. Hkrati naj bi to obudilo upanje, da bomo nekoč lahko zdravili alzheimerjevo, parkinsonovo in druge bolezni.

Raziskovalec Mu-Ming Poo je pritrdilno odgovoril na vprašanje, ali bi lahko enako klonirali tudi ljudi: »Da, makaki so primati, ljudje so primati, ključno tehnično oviro smo premagali.« Nasprotniki tovrstnih posegov so nad novico zgroženi. »Skrbi nas, da bomo kmalu imeli opravka s človeškimi kloni,« je rekel dr. David King. »Čeprav je vse skupaj na videz zapleteno, bi lahko nekdo z željo in dovolj denarja teoretično kloniral otroka.«

Metoda še ni popolna

Opici Zhong Zhong in Hua Hua, obe samički, so klonirali tako, da so vzeli telesno celico iz embrija in njeno dednino dali v jajčece ter ga s tem oplodili – drugi zarodek so nato dali v nadomestno mater, ta je mladička skotila. Po isti metodi so postopek izvedli pred 20 leti v Edinburgu, ko so ustvarili ovco Dolly. Od takrat smo klonirali 23 živalskih vrst, med njimi mačke, pse, podgane in celo krave.

79 poskusov ni uspelo.

Opici sta prišli na svet pred šestimi in osmimi tedni. Potrebnih je bilo 21 nadomestnih mater, le tri nosečnosti so bile uspešne, skotila pa sta se le dva klonirana mladiča. Ustvarili so še dva mladiča iz odraslih celic, a sta oba poginila kmalu po skotitvi. Strokovnjak za kloniranje profesor Robin Lovell-Badge iz londonskega inštituta Francisa Cricka ne verjame, da bosta opici povečali možnost kloniranja ljudi. Po njegovem mnenju je metoda preveč nevarna in neučinkovita. Povrhu bi bilo tovrstno početje brez pravega smisla. Oglasili so se tudi zaščitniki živali, ki pojasnjujejo, da je uspeh kloniranja le 10-odstoten, kar pomeni, da je poginilo nepredstavljivo veliko živali.