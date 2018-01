Uradno: Pijejo manj kot prej

Za manjšo porabo so odgovorni prepoved prodaje alkohola v trgovinah po 11. uri zvečer, dvig cen žganih pijač in prepoved oglaševanja alkoholnih pijač. Foto Reuters

Rusi pijejo manj kot kadar koli pred razpadom Sovjetske zveze. Tako vsaj kažejo uradni podatki, ki dokazujejo, da so vladni ukrepi za bolj zdravo življenje obrodili sadove. Čeprav vodka še vedno slovi kot nacionalna pijača, so Rusi lani spili manj alkohola na prebivalca kot Francozi ali Nemci, kaže statistika Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je v svojih izračunih upoštevala tudi ilegalno žgani alkohol. Padla je tudi poraba cigaret in tobačnih izdelkov, in sicer za več kot petino v obdobju 2009–2016, kar pomeni, da zdaj kadi 30 odstotkov Rusov.



Pozitivni negativni trend

»Letni padec uživanja alkohola in cigaret je dejansko velik, še posebno če pogledamo, kje smo začeli,« je novinarjem francoske tiskovne agencije AFP povedala predstavnica WHO v Rusiji dr. Melita Vujnović. Če se bo to nadaljevalo, se bodo Rusi v naslednjem desetletju po pivskih navadah približali Skandinavcem in Britancem.

Poraba alkohola na prebivalca je v Rusiji v zadnjih letih padla pod nemško in francosko.

Po zadnjih podatkih WHO odrasli Rusi na leto v povprečju spijejo 12,2 litra čistega alkohola na prebivalca, kar je manj od Francozov (13,3 litra) in Nemcev (13,4 litra). Vujnovićeva razloge za to vidi v strožjih pivskih zakonih, ki so jih v Rusiji postopoma uvajali zadnjih 13 let in s katerimi se je vlada spopadla s krizo javnega zdravja. Mednje spadajo prepoved prodaje alkohola v trgovinah po enajsti uri zvečer, dvig minimalnih maloprodajnih cen žganih pijač in prepoved oglaševanja alkoholnih pijač. »Kar je delovalo drugje, je delovalo tudi tukaj. Tudi v drugih državah slišiš iste argumente, češ da je pitje del nacionalne identitete – a to je le mit,« poudarja dr. Vujnovićeva.



Novi zakoni in navade

Leta 1990 je bila poraba alkohola v Rusiji pod dvanajstimi litri na prebivalca, k čemur so prispevale alkoholne omejitve zadnjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova. A po razpadu Sovjetske zveze so Rusi začeli spet piti, vsaj do leta 2007, pravijo pri WHO. Cene cigaret so krepko pod evropskim povprečjem, saj je treba za paketek odšteti okoli 1,6 evra, a Vujnovićeva pravi, da je ruski program za nadzor nad tobakom, sodeč po rezultatih, eden najboljših na svetu.

Kakor pravi Elena Dmitreva, direktorica moskovske nevladne organizacije Sklad za zdravje in razvoj, se je vladna politika izkazala za učinkovito, k padcu porabe alkohola in tobaka pa je prispeval tudi vsesplošni trend bolj zdravega življenja, še zlasti v večjih mestih. »Pri nas v preteklosti nismo razmišljali, da je dobro biti zdrav zaradi samega zdravja. Veljalo je, da greš k zdravniku, ko si bolan. To je precej drugačen pogled od zahodnjaškega,« poudarja Dmitrova. "Zdaj pa ljudje hodijo v fitnes klube in skrbijo za svoje zdravje in počutje. Spreminjajo se prehrambne in življenjske navade in Rusi radi sledijo zahodnim smernicam.«



Zdravo življenje

Dvaintridesetletni Moskovčan Anton, ki organizira turnirje iz borilnih veščin, se je odpovedal alkoholu pred desetimi leti, ko je imel že več težav zaradi pitja. Zdaj se raje posveča športu. »V mojem krogu vse več ljudi ne pije več. To postaja zelo popularno. V ZDA se je že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja razvilo gibanje Straight edge, katerega zagovorniki niso pili, kadili in uživali mamil, k nam pa je takšno razmišljanje prišlo šele pred nekaj leti,« pravi Anton. »Mislim, da se tudi pri nas razvija zdrav način življenja. Če se resno ukvarjaš s športom, hočeš bolj zdravo živeti in nočeš uživati alkohola ali česa drugega,« je prepričan Anton.

Šestindvajsetletni Jaroslav, ki je nehal kaditi v času, ko so v lokalih in gostilnah prepovedali kajenje, pravi, da kajenje postaja manj družbeno sprejemljivo. »V mojem otroštvu so vsi učitelji v šolah še kadili – morda je bil izjema le učitelj telovadbe. Stvari so se res spremenile. Poznam nekaj redkih lokalov, kjer se še lahko kadi, a vanje ne zahajam več. Smrdi, zadušljivo je. Ne morem verjeti, da smo nekoč odraščali v tobačnem dimu,« sklene Jaroslav.