Uporabljate ta program? Ukradli so jim podatke o 68 milijonih uporabnikov

WASHINGTON – Podjetje za hrambo podatkov v oblaku Dropbox je sporočilo, da so mu pred štirimi leti ukradli podatke in gesla okoli 68 milijonov uporabnikov. Nedavno so se ti podatki znašli na spletu, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje zaenkrat nima informacij, da bi kdorkoli nepooblaščeno vstopal v račune. Prizadete uporabnike so o dogajanju obvestili in od njih terjali spremembo gesla.

V Dropboxu so se kraje zavedli šele pred dvema tednoma, ko so bili podatki objavljeni na spletu. Kdo stoji za krajo, še ni jasno. »Žal nam je, da se je to zgodilo in radi bi razčistili, kaj se dogaja,« so zapisali v izjavi.

V podjetju sklepajo, da so bili podatki ukradeni leta 2012. Potem ko so se zavedli težave, so z elektronskimi sporočili obvestili vse uporabnike, za katere menijo, da so bili prizadeti, ter ponovno nastavili gesla vseh tistih, ki od sredine leta 2012 tega podatka niso spremenili.

Dropbox je vse uporabnike posvaril tudi, naj spremenijo gesla drugih storitev, če so uporabljali enako geslo kot pri njih. Ker so bili na seznamu navedeni elektronski naslovi, pa jih svarijo tudi, naj bodo pozorni na sumljiva elektronska sporočila.

Dropbox ima več kot 500 milijonov uporabnikov, ki pri njih hranijo in med sabo delijo dokumente, slike in videe ter druge vrste podatkov.