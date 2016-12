Upokojenci zadeli loto

MADRID – V četrtek so izžrebali številke španske božične loterije el gordo (debeli), ki slovi kot najbogatejša na svetu in je uvod v božično-novoletne praznike: kar 1650 srečnežev skače od veselja, osvojili so vsak po 400.000 evrov.



Dobitniki glavne nagrade so imeli listke s številko 66513, zanimivo pa je, da so vsi zmagoviti listki vplačani na istem prodajnem mestu v španski prestolnici Madrid, v četrti Acacias.



Z loterije so sporočili, da je bilo letos skupno vplačanih 2,6 milijarde evrov, kar je 3,5 odstotka več v primerjavi z lanskim letom. Eno vplačilo znaša 20 evrov, navadno en listek kupi več ljudi skupaj.



Prav to so storili varovanci in uslužbenci doma starejših Las Peñuelas. In zmagali! Večina od 220 stanovalcev doma v madridski četrti Acacias je stara od 85 do 90 let. Pepa, ki ima 92 let, je kupila tri lističe, kar pomeni, da je skupaj dobila kar 1,2 milijona evrov, ki jih namerava deliti z dvema otrokoma, šestimi vnuki in devetimi pravnuki. »Zelo srečna sem. Nič nisem imela, kar bi lahko zapustila družini, zdaj pa imam.« No, zvezda dneva je 93-letna Rosi Esteban, ki so jo določili, naj izbere zmagovito kombinacijo. »Hotela sem številko, ki se konča s 13. Ker mi je všeč in ker se je na ta dan rodil moj oče,« je pojasnila. Že osem zaporednih let v domu kupujejo listič, ki se konča s trinajstico, prodajalna je le 350 metrov proč. »Navadno ob božiču, ob praznikih, ko je v ospredju družina, je težko biti na takem kraju. Zato sem še toliko bolj vesela, da nam je uspelo, tu se navadno res nimamo česa veseliti,« je povedala Estebanova.



In so se, veselili, namreč, tudi večina od 180 uslužbencev, ki so kupili listič z zmagovalnimi številkami, a pravijo, da bodo še naprej delali. In kako se počutijo oni, ki niso prispevali nič? »Žal jim je,« je povedala ena od uslužbenk, »a so nam povedali, da so veseli za vse, ki so vplačali listek.«