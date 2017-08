Umrla je Louise L. Hay. Legendarna avtorica mnogih uspešnic, priznana predavateljica, motivatorka, duhovna učiteljica in še kaj, je odšla v 91. letu starosti. Kot so zapisali na njeni uradni facebook strani je umrla v miru, obkrožena s svojimi najdražjimi.

Bila je vizionarka, ki se je s svojimi pozitivnimi mislimi in strastjo do življenja dotaknila vseh, ki so jo imeli privilegij spoznati.

Kot so še zapisali namerava njeno podjetje Hay House tudi v prihodnosti izdajati projekte in spletne tečaje, ki temeljijo na njenem nauku o izboljšanju samopodobe in ljubezni do sebe.

Med njenimi največjimi uspešnicami so Življenje je tvoje, Pisma Louise: Poiščite odgovore v sebi, V 21 dneh do pozitivne afirmacije, Misli moči in druge.