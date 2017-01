Umrl zadnji astronavt, ki je stopil na Luno

WASHINGTON – V ponedeljek je zaradi zdravstvenih zapletov umrl 82-letni bivši astronavt Gene Cernan. Ob njem je bila v zadnjih trenutkih zbrana vsa družina. »Še v starosti je bil zelo strasten v želji, da bi človeštvo tudi v prihodnje raziskovalo vesolje. Vse svoje napore je usmerjal v prepričevanje voditeljev naše države in mladine, da ne bi dopustili, da bi ostal zadnji človek, ki je hodil po Luni,« so v izjavi za javnost zapisali njegovi družinski člani. Spomnimo se, da je bil Cernan poveljnik vesoljske odprave Apollo 17, ki je pristala na površju Lune decembra 1972. To je bil njegov tretji polet v vesolje. Preden je 14. decembra dokončno zapustil Luno, je v pesek na površju s prstom zapisal kratice TDC – to so bile inicialke njegove takrat devetletne hčerke Terese Dawn –, preden je poslednjič splezal po lestvi in odletel nazaj domov. »Tisti koraki po lestvi so bili nekaj najtežjega, kar sem naredil,« je leta 2007 priznal Cernan, »Nisem še hotel oditi, nekaj časa sem še želel ostati na površju.« Pravi, da je bil to najpomembnejši trenutek njegovega življenja. »Najraje bi tisti trenutek zamrznil in ga vzel s seboj domov. A tega ne moreš storiti.«



Več desetletij pozneje je postal politično angažiran in je celo pričal pred kongresom, da bi politiki ponovno dovolili Nasi, da bi se vrnila na Luno. »Neil (Armstrong, ki je umrl leta 2012, op. a.) in jaz ne bova videla nove generacije Američanov, ki bodo hodili po Luni. Bog nam pomagaj, če ne bodo Američani,« je leta 2011 izjavil pred kongresom. »Ko bom zapustil ta planet, bi rad vedel, kam bo šla ta nacija. To je moj cilj.« Cernan je v vesolju prebil 566 ur in 15 minut. Od tega je več kot 73 ur preživel na površju Lune, na kateri bo naslednji stal... kdo le?