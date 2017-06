Umrl je nekdanji nemški kancler Helmut Kohl

LUDWIGSHAFEN – V starosti 87 let je danes na svojem domu v Ludwigshafnu umrl nekdanji nemški kancler Helmut Kohl, na svoji spletni strani poroča nemški časnik Bild. Na položaju kanclerja je bil med letoma 1982 in 1998.

Kohl velja za velikana sodobne evropske zgodovine, očeta ponovne združitve Nemčije in arhitekta evropske integracije. Med letoma 1969 in 1976 je bil ministrski predsednik nemške zvezne dežele Porenje in Pfalško, med letoma 1982 in 1998 pa nemški kancler. Po trajanju mandata ga presega le pruski železni kancler Otto von Bismarck. Bil je tudi eden najzaslužnejših, da sta Nemčija in takratna Evropska skupnost kmalu po razglasitvi samostojnosti priznali Slovenijo, za kar je prejel red za izredne zasluge Republike Slovenije.