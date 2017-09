Umrl je mož, ki je rešil svet pred jedrsko apokalipso

V starosti 77 let je umrl Stanislav Petrov, častnik sovjetske armade, ki naj bi preprečil jedrsko vojno z ZDA, je sporočil njegov sin. Petrov je prejel več mednarodnih nagrad, njegovo neverjetno zgodbo pa je opisal dokumentarec Mož, ki je rešil svet.

Septembra 1983 je bil dežurni častnik v tajnem poveljniškem centru južno od Moskve, ko se je oglasil alarm, ki je naznanil, da so ZDA izstrelile medcelinske balistične rakete. Petrov, ki je moral sprejeti odločitev v nekaj minutah in ni bil prepričan, ali so podatki pravilni, je ocenil, da gre za lažni alarm. Če bi svoje nadrejene obvestil, da je ameriški jedrski napad neizbežen, bi sovjetsko vodstvo morda ukazalo povračilni udarec.

Takrat 44-letni podpolkovnik je namesto tega sporočil, da je šlo za okvaro na sistemu in kasnejša preiskava je pokazala, da je imel prav. Petrov se je lahko vrnil domov šele čez nekaj dni, vendar svoji družini ni povedal, kaj se je zgodilo. »Domov je prišel izmučen, vendar nam ni povedal nič,« se spominja njegov sin Dmitrij.

Čez nekaj mesecev je prejel odlikovanje za zasluge, incident v nadzornem centru pa je ostal skrivnost še vrsto let. Leta 1984 je zapustil vojsko in se preselil v kraj Frjazino približno 20 kilometrov severovzhodno od Moskve. Njegova zgodba je prišla v javnost šele po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 in v kasnejših letih so o njem poročali številni ruski ter tuji mediji.

Danski filmar Peter Anthony je leta 2014 o Petrovu posnel dokumentarec z naslovom Mož, ki je rešil svet, v katerem zgodbo pripoveduje ameriški igralec Kevin Costner.