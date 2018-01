Ultimat vojnega veterana: po 72 urah bodo v Piranski zaliv poslali 100 ladij

ZAGREB – Vojni veteran Petar Janjić Tromblon je hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću dal 72 ur časa, da reši s Piranskim zalivom povezan spor s Slovenijo. Janjićevo pismo, ki ga je naslovil na Plenkovića, so v sredo zvečer objavile številne hrvaške spletne strani. V njem mu je postavil ultimat. »Imaš 72 ur časa, da rešiš težavo s Slovenijo, sicer jo bomo rešili mi,« navaja Index.hr.

Tromblon grozi, da bo, če Plenković ne uredi zadev, zbral 100 ribiških ladij in plovil vojnih veteranov ter jih poslal »branit hrvaško morsko mejo s Slovenijo pred nezakonitimi vstopi tuje policije v hrvaške teritorialne vode«. Napoveduje tudi, da bo istrskim ribičem zagotovil nemoten lov.

V pismu je zapisal, da že več dni spremlja kriminalno vandalsko vedenje Slovenije proti Hrvaški in jalovo, neodgovorno in ambivalentno delovanje hrvaške vlade. Pričakuje, da bo hrvaška vlada sporočila Sloveniji, da ima dosti maltretiranja in poniževanja, političnih laži ter kriminalnih aktivnosti v arbitraži. Pričakuje, da bo naslednji slovenski policijski čoln, ki bo zaplul na njihovo ozemlje, zaplenjen, posadka pa sankcionirana.

Vztrajajo pri svojem

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je včeraj razgrela javnost, ko je dejala, da je bila meja med Slovenijo in Hrvaško potrjena leta 1991. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec pa ji je vrnil žogico in jo spomnil, da sta se ravno zato, ker ni bila potrjena, vladi odločili za rešitev in določitev meje z arbitražnim sporazumom.

Hujših incidentov za zdaj v Piranskem zalivu nismo beležili, predvsem zato, ker se hrvaški ribiči bojijo visokih slovenskih kazni.