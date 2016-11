Ulica bo nosila ime znane prostitutke

BERLIN – Hamburške mestne oblasti so sklenile, da bodo eno od svojih ulic poimenovale po najbolj znani nemški domini. Pristaniško mesto, med drugim znano po rdeči četrti St. Pauli, bo ulico posvetilo Domenici Niehoff, ki je umrla leta 2009 zaradi bolezni pljuč ter zapletov zaradi diabetesa. Pokopali so jo v parku žensk na pokopališču Ohlsdorf in je prva prostitutka, pokopana na območju, rezerviranem za pomembne ženske.



Rodila se je leta 1945 v Kölnu, zanjo in za sina je skrbela mati, ki se je preživljala z napovedovanjem prihodnosti in manjšimi prekrški. Ko so jo prijeli, je Domenica z bratom živela v katoliški sirotišnici, dokler ni dopolnila 14 let. Tri leta pozneje se je poročila z lastnikom bordela, ta pa je leta 1972 naredil samomor. Tistega leta je začela delati kot prostitutka v Münchnu in Hamburgu, v tamkajšnji rdeči četrti, v ulici Herbertstraße pa je pozneje odprla svoj lokal in se specializirala kot domina. Po državi je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja, ko se je javno in glasno, tudi v nemških televizijskih pogovornih oddajah, zavzemala za pravice prostitutk in legalizacijo njihovega dela. Poleg tega je pomagala ženskam pri spopadanju z zasvojenostjo z mamili in tudi onim, ki so svojo zasvojenost financirale s prostitucijo. O njenih izkušnjah je nastal dokumentarec, leta 1994 pa je Domenica objavila avtobiografijo z naslovom Telo z dušo – moje življenje. Tri leta prej je soustanovila projekt za pomoč mladim prostitutkam, pogosto je ure hodila po ulicah in pomagala mladim zasvojenkam z denarjem in toplimi napitki. Nemalo prahu je dvignila leta 1996, ko je Berlin obiskal takratni papež Janez Pavel II., Domenica pa je govorila na protestih transvestitov, v liturgičnih oblačilih transvestitko Charlotte von Mahlsdorf razglasila za sveto in pobožno ter razjezila bavarske krščanske demokrate.



Sedem let po smrti se ji bo mesto poklonilo na poseben način. Jörg Schmoll, predstavnik hamburške mestne občine, je povedal, da bo ulica v četrti Altona, ki velja za enega največjih novih projektov v Hamburgu, ena od desetih, ki bodo poimenovane po slavnih ženskah, med temi sta na primer igralka Helga Feddersen in judovska trgovka iz 17. stoletja Glückel von Hameln.