Ukradena psička po  šestih letih spet doma

Pred šestimi leti se je Cheryl McCabe zlomilo srce, ljubiteljica psov je takrat zadnjič videla svojo kosmatinko Mitzy. Njeno izginotje je bilo toliko hujše, ker nihče ni vedel, kaj se je s psičko zgodilo. Terierka se je podila po vrtu družinske hiše v Middlesbroughu v Veliki Britaniji, zato je sumila, da jo je nekdo ukradel. Seveda ni sedela križemrok, dolge mesece jo je zaman iskala po soseski, prosila ljudi za pomoč, a videti je bilo, da se je udrla v zemljo. Do njenega izginotja sta bili skupaj sedem let, zato je bila Cheryl prepričana, da dobro pozna njen značaj in ne bi nikoli pobegnila.



Po dolgotrajnem iskanju se je prikradlo grenko spoznanje, da je nikoli več ne bo videla. A vendar je bilo tej zgodbi usojeno, da ima srečen konec. Pred približno dvema mesecema jo je poklical veterinar Julian Norton in ji povedal, da so po vsem tem času izsledili Mitzy. Kosmatinka je zdaj že skupaj s svojo družino, ki se je medtem izdatno povečala; ob njenem odhodu je dom delila z lastničinim sinom Elliotom, ki je bil star sedem let, med Mitzyjinim potepanjem pa so se rodili še zdaj petletni Charlie, triletni Harry in skoraj enoletni Freddie, seveda ne smemo pozabiti njenega novega partnerja Garyja Walkerja. Družbo jim delajo še jazbečar, šicu ter skobčevka. »Zapustilo me je upanje, resnično sem mislila, da je Mitzy poginila in je ne bom nikoli več videla. Dobila sem jo, ko je bila stara komaj pet tednov. Bila je popolna, zelo me je potrlo,« pove zdaj presrečna Cheryl. »Takrat družabni mediji še niso bili tako razviti, vse, kar sem lahko naredila, je bilo, da sem po soseski lepila plakate in jo iskala. A se ni pojavila.«



Mitzy so našli približno 30 kilometrov stran od njenega doma ob neki cesti in jo odpeljali k veterinarju Nortonu, ta pa je odkril, da je žival opremljena s čipom. Sledilo je pravo detektivsko delo. Odkril je, da so psičko pred leti ukradli. »Na tajnici so mi pustili sporočilo. Ko sem ga poslušala, nisem mogla verjeti. Bila sem pošteno vznemirjena, ko sem jo šla iskat.« Takoj ko je zagledala svojo lastnico, je začela Mitzy mahati z repom. »Zdaj je okoli oči siva, a še vedno je enako ljubeča. To dokazuje, da nikoli ne smemo obupati.«