Ukinili bodo kovance za en in dva centa

RIM – Italija bo s 1. januarjem 2018 ukinila kovance za en in dva evrska centa, se je v soboto v Rimu odločil parlamentarni odbor za proračun. Ukinitev teh malih kovancev naj bi prinesla prihranke okoli 20.000 evrov na leto, so prepričani. Zadnje številke cen v Italiji naj bi bile zato v prihodnje zaokrožene na nič ali pet centov. Italijanske oblasti so od uvedbe evra leta 2004 za izdelavo malih kovancev namenile več milijonov evrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

O opustitvi malih kovancev za cent in dva naj bi razmišljale tudi druge države, med njimi tudi Nemčija.