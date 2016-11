Ujeli sedmerico, ki naj bi pripravljala teroristične napade

PARIZ – Francoska policija je ta konec tedna prijela sedem osumljencev, ki naj bi pripravljali teroristične napade v Strasbourgu in Marseillu, je danes razkril francoski notranji minister Bernard Cazeneuve. Osumljenci so francoskega, maroškega in afganistanskega porekla, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal na novinarski konferenci.

Osumljenci so stari od 29 do 37 let, z njihovo aretacijo pa so »preprečili dolgo načrtovan teroristični napad na naših tleh«, je povedal Cazeneuve. Minister je sicer še povedal, da je bil od sedmerice prijetih le eden znan francoskim obveščevalcem.

Francija je samo novembra prijela 43 osumljencev, ki naj bi se pripravljali na teroristični napad. »Vse to je preprečilo napade in tragedije,« je še dejal francoski notranji minister.