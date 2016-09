Türku se umikajo ženske, vmešala naj bi se Angela Merkel

NEW YORK – Kostaričanka Christiana Figueres, ki se je na zadnjem neformalnem glasovanju članic varnostnega sveta ZN o naslednjem generalnem sekretarju ZN uvrstila na predzadnje mesto med 10 kandidati, je v ponedeljek odstopila od kampanje. Bolgarija pa naj bi danes odločala o zamenjavi kandidatke.

10 glasov proti

Figueresova je na zunanjem ministrstvu Kostarike v San Joseju dejala, da je njena kandidatura utrdila mednarodno podobo države, ki lahko tekmuje na najvišji ravni mednarodne diplomacije. Vendar pa zaradi pomanjkanja podpore v varnostnem svetu ZN odstopa od tekme. Ob petih glasovih podpore je 9. septembra dobila 10 glasov proti.

Od tekme za generalnega sekretarja ZN sta doslej odstopila že Hrvatica Vesna Pusić in Črnogorec Igor Lukšić. Kostarika si bo še naprej prizadevala za to, da Ban Ki Muna 1. januarja nasledi ženska, čeprav pa je za to sedaj vse manj možnosti.

Bolgarka prehitela Türka

Med ženskami je največ podpore 9. septembra dobila Bolgarka Irina Bokova, in sicer sedem glasov podpore, pet proti in tri nevtralne, s čimer se je uvrstila na peto mesto tik pred slovenskim kandidatom Danilom Türkom (7-6-2).

Vse druge kandidatke (Susanna Malcorra, Helen Clark, Figueresova in Natalia Gherman) pa so se uvrstile za njim. Na prvem mestu je bil po vseh štirih dosedanjih glasovanjih Portugalec Antonio Guterres, vendar pa diplomatski viri pravijo, da je stalna članica Rusija proti njemu, ker si želi nekoga iz regionalne skupine vzhodna Evropa.

Vmešala se je Angela Merkel

Preferenca Rusije naj bi bila šefica Unesca Bokova, kar pomeni, da je toliko manj sprejemljiva za stalno članico ZDA, čeprav ima od vseh kandidatk še največ podpore. V igro naj bi se sedaj vpletla nemška kanclerka Angela Merkel, ki naj bi na zadnjem vrhu G20 na Kitajskem prepričevala ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj se odpove Bokovi in sprejme namesto nje drugo kandidatko iz Bolgarije.

Na pobudo Nemčije so Hrvaška, Latvija in Madžarska prišle s predlogom, da v igro vstopi podpredsednica Evropske komisije Kristalina Georgijeva. Bolgarska vlada, ki je podprla Bokovo, ima danes izredno sejo, na kateri naj bi razpravljala o zamenjavi kandidatke. Zaradi tega je ruski zunanji minister Sergej Lavrov poklical na pogovor bolgarskega veleposlanika v Moskvi Bojka Koceva.

Nič ne ustreza resnici ...

Glede na obstreljevanja med Moskvo in Berlinom je jasno, zakaj je moral veleposlanik do Lavrova. Rusi so najprej sporočili, da je Merklova na vrhu G20 dobila košarico. Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je Merklova dobila sporočilo, da je vsak poskus vplivanja na nominacijo iz Bolgarije nesprejemljiv. Nemško zunanje ministrstvo je potem sporočilo, da to nič ne ustreza resnici.

Znano je, da je Bokova dobila podporo bolgarske vlade, ker je to zahtevala socialistična stranka, sicer bo odtegnila podporo vladi premierja Bojka Borisova. Georgijeva pa ima podporo konservativnih strank v Evropi. V New Yorku na te evropske igre ne gledajo z naklonjenostjo in zato bo imela težko delo pri nabiranju zadostne podpore.

Očitajo mu denar pri šoferju

Ob predpostavki, da bo Rusija še naprej vztrajala pri nekom iz vzhodne Evrope, je to lahko dobra novica za preostale kandidate iz te regije, ki lahko pridejo na vrh kot kompromisni kandidati. Med njimi je trenutno pri vrhu slovaški zunanji minister Miroslav Lajčak, vendar pa so v Washingtonu opazili pobudo njegove vlade za konec sankcij proti Rusiji. Sledi mu Srb Vuk Jeremić, ki ga ZDA zavračajo zaradi Kosova. Tu je še potem Makedonec Srđan Kerim, ki mu nasprotniki očitajo nepojasnjeno visoko vsoto denarja pri njegovem šoferju, ki so jo odkrili na madžarski meji, ko je Kerim predsedoval generalni skupščini ZN. V igri ostaja tudi Türk, ki mu v palači narodov ne očitajo nobenega škandala oziroma prevelikih zvez ali z ZDA ali Rusijo na račun ene ali druge.