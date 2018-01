Trumpu ponudila zlato WC-školjko

NEW YORK – Znani muzej Guggenheim iz New Yorka je pred časom prejel prošnjo Bele hiše, saj so si želeli izposoditi slovito sliko Vincenta van Gogha z naslovom Snežna pokrajina. Na prošnjo kuratorke iz Bele hiše Donne Hayash Smith je kuratorka Guggenheima Nancy Spector odgovorila, da Melania Trump in predsednik ne moreta dobiti želene slike za svoje zasebne prostore, namesto nje ji je ponudila drugo umetnino – zlato straniščno školjko.

Gre za delujoče stranišče, ki je prekrito z 18-karatnim zlatom, ustvaril pa ga je italijanski umetnik Maurizio Cattelan, ki je s tem hotel poudariti, da obstajajo ljudje, ki so prekomerno bogati.

Delo je zadnje leto na ogled v sanitarnih prostorih v petem nadstropju muzeja, kjer so ga lahko uporabljali vsi obiskovalci – do zdaj naj bi na njem potrebo opravilo več kot 100.000 ljudi. Umetnik naj bi bil seznanjen s ponudbo in jo je podprl.

»Seveda gre za skrajno dragoceno in tudi krhko umetnino, a bi osebju Bele hiše dali vse potrebne nasvete za njegovo ustrezno nego in namestitev,« je povedala Spectorjeva, sicer nasprotnica ameriškega predsednika.

Sicer ni nič neobičajnega, da osebje Bele hiše prosi muzeje za posojo umetnin: Obama si jih je leta 2009, ko je bil prvo leto v Ovalni pisarni, izposodil kar 45 – v glavnem je šlo za abstraktna dela in dela ameriških umetnikov afriškega rodu.

Trumpova administracija straniščne školjke ni hotela sprejeti, čeprav je umetnik za njeno izdelavo porabil najmanj milijon evrov. Uradni odziv Bele hiše ni znan, je pa seveda več kot očitno, da je ponudba neposredna kritika ameriškega predsednika, ki se rad obdaja z zlatom in sedi na zlatih stolčkih.