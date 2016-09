Trumpovi sprožili ofenzivo proti Clintonovi zaradi spolne radoživosti

NEW YORK – Podporniki republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa so v četrtek sprožili ofenzivo proti demokratki Hillary Clinton zaradi skakanja čez plot njenega moža, bivšega predsednika ZDA Billa Clintona. Tovrstne ofenzive so se republikancem doslej sicer vedno maščevale.

Trump in nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani ter nekdanji kongresnik Newt Gingrich, ki so v življenju skupaj zamenjali kar devet soprog, pri čemer so vsak po svoji prvi dve ženi prevarali z naslednico, zdaj kritizirajo demokratko, da je napadala ženske, ki so njenega moža obtoževale spolnega nadlegovanja.

Trump in podpornika so v četrtek opozarjali, da se je kandidat na soočenju v ponedeljek obnašal izjemno uglajeno, ker ni privlekel na dan umazanega perila zakoncev Clinton, Trump pa je v New Hampshiru začel opozarjati na poskus Clintonove odstavitve s položaja predsednika zaradi laganja o spolnem razmerju s pripravnico Bele hiše Monico Lewinsky.

Dvorezni meč

Nekateri republikanci, ki so se skozi zgodovino opekli zaradi izkoriščanja Clintonove spolne radoživosti v politične namene, opozarjajo, da so tovrstni napadi dvorezni meč in se lahko maščujejo. Hillary Clinton je ne nazadnje leta 2000 gladko zmagala na volitvah v zvezni senat tudi zaradi vloge žrtve lastnega moža.

Clintona niso odstavili, postopek impeachmenta pa je republikance leta 1998 na kongresnih volitvah stal nekaj sedežev. Trumpova ekipa pri novi ofenzivi vztraja in upa, da bo Clintonovi odvzela nekaj podpore pri ženskah. Če lahko demokrati vlačijo na dan pretekle Trumpove izjave o ženskah, bodo tudi oni izjave Clintonove o ženskah, ki so bile domnevno žrtve Clintonovih osvajanj.

Kdo je zmagal?

Trump je v četrtek še vedno vztrajal, da je zmagal na soočenju proti Clintonovi in se skliceval na spletne ankete. Pomagali so mu nekateri voditelji televizije Fox, ki so potem od vodstva dobili presenetljivo opozorilo, da spletne ankete ne dosegajo standardov resne obravnave in naj se ne sklicujejo nanje.

Clintonova je v četrtek objavila seznam dodatnih 40 republikanskih politikov, ki so prestopili breg in ji izrazili podporo ter Trumpa kritizirala zaradi novic o kršenju embarga proti Kubi v 90. letih prejšnjega stoletja, o čemer sta poročala Newsweek in Miami Herald. Njegovo podjetje je plačalo svetovalnemu podjetju, ki je na Kubi raziskovalo poslovne možnosti. Trump je gladko zanikal, da bi bilo to res.

Strinjanje Trumpa in Clintonove

Po »zamrznitvi možganov« kandidata svobodnjakov Garyja Johnsona na predlogu, naj imenuje vsaj enega svetovnega voditelja, ki ga občuduje, so enako vprašanje zastavili tudi Clintonovi in Trumpu. Johnson se ni mogel spomniti niti enega, Trump in Clintonova pa sta se tokrat strinjala.

Republikanec je doslej izrekal pohvale le na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina, v četrtek pa je dejal, da najbolj občuduje nemško kanclerko Angelo Merkel. Isto kanclerko, ki jo je mesece dolgo obtoževal, da je uničila svojo državo s sprejemom beguncev. Trump zdaj meni, da je Merklova velika svetovna voditeljica, ostaja pa razočaran nad njeno imigracijsko politiko.

Clintonova se je s težavo zadržala, da se ni pohvalila s svojim poznavanjem svetovnih voditeljev in je ostala pri Merklovi, ki jo je izpostavila kot trdno voditeljico v času krize v območju evra in še posebej zaradi poguma v času begunske krize.