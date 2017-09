Trumpova ponuja svojo pomoč v boju proti mamilom

WASHINGTON – Prva dama ZDA Melania Trump je na zasedanju predsedniške komisije za boj proti krizi z opioidi, to je s sredstvi proti bolečinam, in drugimi mamili, uporaba katerih ima v ZDA že razsežnosti epidemije, izrazila pripravljenost za sodelovanje in pomoč.

»Veselim se sodelovanja s predsedniško komisijo za opioide in z vami, da storimo vse, kar moremo, za učenje otrok o nevarnih posledicah zlorabe mamil. Prišla sem poslušat ter se kaj naučit iz vaših zgodb in upam, da mi boste povedali, kako lahko najbolj pomagam,« je dejala Trumpova.

11 milijonov Američanov uporablja mamila

Predsednikova svetovalka Kellyanne Conway je povedala, da 11 milijonov Američanov uporablja mamila, vsak dan jih zaradi tega umre 91. »To ni statistika, to so naši najbližji. Zaradi odvisnosti od mamil so prizadeti vsi,« je dejala na sestanku, ki so se ga udeležili sorodniki žrtev mamil, predstavniki organizacij, ki jim pomagajo, reševalci in drugi.