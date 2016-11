Trumpov sin poskrbel za šok ameriških volivcev

NEW YORK – Eric Trump, sin republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je na twitterju objavil svojo fotografijo z izpolnjeno glasovnico. Zaradi tega bi se lahko znašel v težavah, saj je to v zvezni državi New York prepovedano.

Z objavo fotografije, ki jo je 32-letni Eric medtem že izbrisal, je kršil zakonodajo New Yorka, ki podobno kot še več kot deset drugih zveznih držav volivcem prepoveduje objavljanje fotografij izpolnjenih glasovnic.

Trump je s svojimi sledilci delil fotografijo svoje glasovnice, na kateri je obkrožil očetovo ime, zraven pa pripisal: »Neverjetna čast je glasovati za svojega očeta! Tako dobro bo delal za ZDA!« Za zdaj ni jasno, ali bo imela objava selfija kakšne pravne posledice za Trumpa mlajšega.

Ni bil prvi

Minuli mesec je pevec Justin Timberlake prav tako objavil svojo fotografijo v volilni kabini na volišču v domači zvezni državi Tennessee, kjer je oddal svoj glas na predčasnih volitvah. Lokalne oblasti so se odločile, da se s primerom ne bodo ukvarjale, a so Timberlaka vseeno opozorile, da je kršil zakonodajo, za kar je zagrožena denarna kazen ali do 30 dni zapora.

