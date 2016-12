Trump: Združeni narodi so klub ljudi, ki se imajo lepo

NEW YORK – Bodoči predsednik ZDA Donald Trump si je med praznovanjem božiča spet vzel nekaj časa za svoj priljubljeni twitter in sporočil svetu, da so Združeni narodi (ZB) neke vrste debatni krožek, kar da je žalostno. Trump je skupaj z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem še vedno jezen na petkovo resolucijo o Izraelu v varnostnem svetu ZN.

Trump je sporočil, da imajo ZN velik potencial, vendar so postali le klub za ljudi, da pridejo skupaj, se pogovorijo in imajo lepo, kar je po njegovem mnenju žalostno. ZN sicer delajo še marsikaj drugega, morda pa bodo po 20. januarju še kaj spremenili. Trump je namreč v odgovoru na resolucijo varnostnega sveta zagrozil ZN, da bo po njegovi inavguraciji vse drugače.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016

Varnostni svet ZN je v petek soglasno z vzdržanim glasom ZDA potrdil resolucijo 2334, ki izraelske gradnje na spornih zasedenih ozemljih razglaša za kršitev mednarodnega prava in oviro do mirne rešitve spora med Izraelci in Palestinci. Netanjahu, Trump in kongresniki obeh strank so bili enotni v obsodbi predsednika Baracka Obame, posledice pa za zdaj nosijo druge države.

Netanjahu je po poročanju ameriške televizijske mreže CNN zunanjemu ministrstvu Izraela ukazal, naj začasno ustavi vso diplomacijo z državami, ki so glasovale za resolucijo v varnostnem svetu. Izjema so ZDA in še dve članici varnostnega sveta, Malezija in Venezuela, s katerima pa Izrael tako ali tako nima diplomatskih odnosov.

Netanjahu je ukazal, da veleposlaniki Velike Britanije, Francije, Rusije, Kitajske, Japonske, Ukrajine, Angole, Egipta, Urugvaja, Španije, Senegala in Nove Zelandije odslej nimajo vstopa na izraelsko zunanje ministrstvo, omejeni pa so tudi stiki na ministrski ravni.