Trump za državnega sekretarja imenoval Putinovega prijatelja

WASHINGTON – Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je danes za bodočega vodjo ameriške diplomacije imenoval šefa družbe ExxonMobil Rexa Tillersona, znanega po tesnih vezeh z Rusijo. Imenovanje je Trump, ki je med volilno kampanjo obljubljal tudi izboljšanje odnosov z Rusijo, potrdil v sporočilu za javnost.

V njem je izpostavil Tillersonovo poslovno bistroumnost ter njegove »velike izkušnje in globoko razumevanje geopolitike«. Štiriinšestdesetletnega Tillersona je Trump tudi pohvalili kot enega izmed najuspešnejših poslovnežev na svetu, izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa. »Kariera Rexa Tillersona je utelešenje ameriških sanj. S težkim delom, predanostjo in pametnim sklepanjem poslov je Rex splezal po lestvi do položaja glavnega izvršnega direktorja ExxonMobila, ene izmed največjih in najbolj spoštovanih družb na svetu,« je zapisal novoizvoljeni ameriški predsednik.

Tillerson zna voditi organizacijo svetovnih razsežnosti, prav tako se zna orientirati znotraj zapletenega ustroja svetovnih zadev in med različnimi svetovnimi voditelji, je izpostavljeno v Trumpovem sporočilu. »Ne morem si zamisliti človeka, ki bi bil bolje pripravljen in tudi zavezan služenju na položaju državnega sekretarja v tem ključnem trenutku naše zgodovine,« še piše v sporočilu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Teksaški republikanec Tillerson se bo po lastnih navedbah kot državni sekretar osredotočal na krepitev zavezništev, hkrati pa naj bi sledil »interesu in krepil moč, varnost in suverenost ZDA«.

Putinov prijatelj

Izbranec za prihodnjega vodjo diplomacije ZDA osebno pozna ruskega predsednika Vladimirja Putina in naj bi imel predvsem nalogo normalizirati odnose z Rusijo, ki so se poslabšali zaradi ruske priključitve polotoka Krim in zaradi razhajanj glede vojne v Siriji. Potrjevanje Tillersona v senatu bi lahko bilo zaradi njegovih vezi z Rusijo, ki jo ameriška obveščevalna agencija Cia obtožuje vpletanja v predsedniške volitve v korist Trumpa, težavno.

Tako republikanski kot demokratski senatorji so že obljubili, da bodo Tillersona podrobno zaslišali. Vplivna senatorja John McCain in Lindsey Graham sta že pred njegovim imenovanjem napovedala, da imata vrsto vprašanj o vezeh z Rusijo.

Tillerson je v 90. letih prejšnjega stoletja zastopal interese podjetja ExxonMobil v Moskvi. Poleg tesnih vezi s Putinom je leta 2013 od ruske vlade prejel tudi odlikovanje prijateljstva. Na čelu ExxonMobila, devetega največjega javnega podjetja na svetu, je Tillerson od leta 2006, politično pa je konservativec. V času, odkar vodi ExxonMobil, sicer podjetje priznava znanstvene dokaze o podnebnih spremembah ter podpira davke na izpuste toplogrednih plinov in pariški podnebni dogovor. Podjetje, ki ima podružnice in deluje po vsem svetu, je lani imelo 270 milijard dolarjev prihodkov.