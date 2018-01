Trump trdi, da je »stabilen genij«. Mu verjamete?

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je danes očitno ocenil, da mora po tistem, ko je v petek izšla knjiga, polna hudih kritik na račun njega in njegovih družinskih članov, na Twitterju pohvaliti samega sebe in zavrniti očitke na račun njegovega dvomljivega duševnega zdravja. Kot je zapisal, ni le pameten, ampak je genij, in to celo stabilen genij.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 January 2018

Trump je, kot je v njegovi navadi, zjutraj objavil vrsto tvitov. »Vseskozi moje življenje sta bili moji največji prednosti duševna stabilnost in to, da sem res pameten,« je začel Trump in nadaljeval: »Šel sem od ZELO uspešnega podjetnika do velike TV zvezde in do predsednika ZDA (in to v prvem poskusu). Mislim, da me to ne kvalificira le kot pametnega, ampak kot genija ... in to zelo stabilnega genija!«

Tvite gre razumeti kot predsednikov odziv na knjigo novinarja Michaela Wolffa Ogenj in bes, ki je, kljub poskusom Bele hiše, da preprečijo njen izid, na police ameriških knjigarn prišla v petek. V njej Wolff citira več Trumpovih tesnih sodelavcev, katerih besede resno postavljajo pod vprašaj Trumpovo sposobnost, da vodi državo.

Vedel naj bi se namreč kot egocentričen otrok, ki potrebuje takojšnjo zadovoljitev in dejansko nikoli ni verjel, da mu bo uspelo priti v Belo hišo. Obenem je knjiga zelo kritična tudi do Trumpove družine in njegove predsedniške kampanje.