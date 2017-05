Trump in Putin se bosta prvič srečala julija v Nemčiji

WASHINGTON – Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom napovedal, da bo prvo srečanje med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na vrhu držav članic skupine G20, ki bo 7. in 8. julija v nemškem Hamburgu. Trump je zagotovil, da sta imela z Lavrovom zelo dober pogovor in pravi, da bodo skupaj z Rusijo zaustavili pobijanje v Siriji. »Dogajajo se pozitivne stvari,« je dejal Trump. Bela hiša je sporočila, da je Trump pozval Lavrova, naj Rusija obrzda sirskega predsednika Bašarja Asada in Iran. Glede Ukrajine pa je potrdil rusko obvezo za polno uresničitev določil sporazuma iz Minska. Sicer pa meni, da lahko ZDA in Rusija sodelujejo tudi drugje na Bližnjem vzhodu in po svetu.

Glede samih odnosov med državama pa očitno ni bilo veliko napredka. Lavrov je prišel v Washington iskat podporo ruskemu načrtu za oblikovanje varnih območij v Siriji. Glede tega je dejal, da imajo ZDA podobno razumevanje geografije tovrstnih območij, in zagotovil, da je Rusija pripravljena na sodelovanje z ZDA. Govor je bil sicer predvsem o 'mehanizmih bodoče interakcije'. O sankcijah zaradi Ukrajine nista govorila, ameriška vlada pa naj bi se zavedala, da je bila zaplemba ruskega premoženja v ZDA prejšnje vlade Baracka Obame zaradi domnevnega vpletanja Rusije v volitve nezakonita poteza, ni pa jasno, ali bo Trump to premoženje Rusiji sedaj vrnil.

Lavrov je dejal, da Trumpa zanimajo praktični odnosi, ki bodo v korist obeh držav. Srečanje je bilo konstruktivno tudi zato, ker sta govorila o odstranjevanju ovir za te odnose. Trump mu je zagotovil, da je zanj glavna prioriteta poraz teroristov v Siriji.