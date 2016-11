Trump in Putin: prvi klic, to sta si povedala

MOSKVA – Bodoči predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin sta danes prvič govorila po telefonu, so sporočili iz Kremlja. Spregovorila sta predvsem o položaju v Siriji ter o izboljšanju in razvoju dvostranskih odnosov med državama, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Putin je v pogovoru izrazil pripravljenost na izboljšanje odnosov med državama, so poudarili v Kremlju. Govorila sta tudi o skupnem boju proti mednarodnemu terorizmu in ekstremizmu. Dogovorila sta se za nadaljevanje telefonskih stikov, Trump pa je dopustil tudi možnost osebnega srečanja, so po poročanju agencije Tass še sporočili iz Kremlja.

Odnosi med Rusijo in ZDA so sicer močno skrhani zaradi ukrajinske krize in konflikta v Siriji, kjer sta državi na nasprotnih bregovih. Trump pa je med predvolilno kampanjo nakazal, da namerava dosedanjo zunanjo politiko ZDA spremeniti. Putina je tudi označil za močnega voditelja in dejal, da mu je všeč.