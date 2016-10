Trump prepričan, da je žrtev zarote

NEW YORK – Do petka se je našlo najmanj enajst žensk, ki so republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa obtožile spolnega napada ali nadlegovanja, kandidat pa zgodbo, ki mu manjša podporo v anketah, ohranja pri življenju z nesramnimi napadi na ženske ter bolj ali manj ves svet.

Opozoril ga je

Govori o zaroti mednarodnih razsežnosti, prav tako pa svojim podpornikom razlaga, da je sistem prirejen in naperjen proti njemu. Sproža torej dvome o legitimnosti ameriškega volilnega procesa, česar si doslej še ni privoščil noben predsedniški kandidat.

Predsednik ZDA Barack Obama je v Clevelandu opozoril na to z mnenjem, da Trump ogroža demokracijo. »So države, ki prirejajo volilne izide. Ampak to so tiranije, ki zatirajo lastne ljudi,« je dejal Obama.

Trump ga je medtem v Severni Karolini opozoril, naj le pazi, ker se lahko nekaj podobnega zgodi tudi njemu. Po Trumpu naj bi bilo povsem mogoče, da bodo začele ženske tudi Obamo lažno obtoževati spolnih napadov tako kot njega.

Usodne izpovedi

V petek sta odmevali izpovedi 41-letne Summer Zervos, ki je leta 2006 tekmovala v oddaji Vajenec, ki jo je vodil Trump, in 46-letne Kristin Anderson. Zervosova je oborožena s slavno odvetnico Glorio Allred povedala, da je Trumpa prosila za službo, ta pa jo je napadel v hotelu in ji ponudil slabo plačano delo na svojem igrišču za golf.

Andersonova pa je opisala dogodek iz leta 1993, ko je bila kot mladenka v newyorškem nočnem klubu in ji je nekdo potisnil roko pod minikrilo ter jo otipaval po mednožju. Ko je roko odmaknila, je videla, da gre za Trumpa.

Trump se je v petek norčeval iz tega in drugih obtožb. Za eno od žensk je namignil, da je pregrda, da bi se spravil nanjo, v glavnem pa je vse skupaj menda zarota medijev, ki ustvarjajo teater absurda in z napadi nanj ogrožajo demokracijo.

Kolovodja je menda »propadli« New York Times skupaj z mehiškim milijarderjem Carlosom Slimom, ki je delni lastnik časopisa. Slimov tiskovni predstavnik je sporočil, da šefa Trump niti najmanj ne zanima.

Obljublja dokaze, a jih še ni

Trump ob zanikanju obtožb vztrajno ponavlja, da bo vsak trenutek objavil dokaze v svoj prid, ki bodo obtožbe postavili na laž, ampak doslej tega še ni storil. Obtožbo ženske, da jo je napadel na letalu, zavrača s trditvijo, da ima moško pričo dogodka s fotografskim spominom.

Obama medtem Trumpa dodatno podžiga na twitterju, kjer Američanke poziva, naj si ogledajo spletne strani, ki se borijo proti spolnim napadom. Obamovo zborovanje v Clevelandu je prekinil protestnik z majico z napisom, da je Bill Clinton posiljevalec. Obama ga je povprašal, koliko mu je Trump plačal. Na Trumpovem zborovanju pa je eden od privržencev kandidata davil protestnika, Trump pa se je drl, naj ga vržejo ven.

Demokratska kandidatka Hillary Clinton je v Seattlu povedala, da ne čuti nobenega zadovoljstva zaradi tega, kar se dogaja s Trumpom, ker pošilja grozno sporočilo ne le doma, ampak tudi po svetu. Povedala je, da so te volitve izjemno boleče, ampak po njih bo treba stopiti skupaj.

WikiLeaks medtem še naprej objavlja ukradeno elektronsko pošto iz njene kampanje, ampak ameriški in svetovni mediji se s tem skorajda nimajo časa več ukvarjati zaradi Trumpa. Res je tudi, da doslej ni prišlo na dan še nič preveč obremenilnega. Menda so v kampanji razmišljali, ali naj ima Bill Clinton govor na Wall Streetu ali ne. To zaradi obtožb, da je kandidatka preveč povezana s finančniki.

Predčasne volitve že potekajo

Trenutno v 20 zveznih državah potekajo predčasne volitve, Trumpov cirkus pa že kaže finančne posledice za stranko. Ta je v zadnjih treh mesecih zbrala 25 odstotkov manj denarja za kampanje kot v istem obdobju leta 2012, septembra namesto 48,4 milijona le 39,4 milijona dolarjev. Predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan Trumpa več ne omenja.

Kandidat je v petek obiskal newyorškega nadškofa kardinala Timothyja Dolana. Novico so potrdili iz kardinalovega urada z razlago, da je Trump za sestanek prosil že pred tedni. Podrobnosti 'spovedi' niso znane.