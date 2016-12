Trump odločno: Izbrisati jih je treba z obličja zemlje

NEW YORK – Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump se je v ponedeljek odzval na napade v Berlinu, Ankari in Zürichu, jih označil za teroristična dejanja in poudaril, da mora civilizirani svet spremeniti način razmišljanja, kar koli naj bi to pomenilo.

Prihaja njegov čas Trumpova zmaga bo slovesno potrjena v kongresu 6. januarja 2017, ko bo podpredsednik ZDA Joseph Biden v vlogi predsednika senata preštel glasove elektorjev in razglasil zmagovalca, ki bo prisegel kot 45. predsednik ZDA 20. januarja.

Umor veleposlanika

Umor ruskega veleposlanika Andreja Karlova v Ankari je Trump označil za kršitev vseh pravil civiliziranega sveta, ki potrebuje vsesplošno obsodbo. Veleposlanika je ubil 22-letni turški policist z dvema letoma delovnih izkušenj, ki je pri tem kričal, da je bog velik, da gre za odgovor na Sirijo in posebej mesto Alep. Rusija v Siriji pomaga režimu predsednika Bašarja Asada, s katerim je pred dnevi neusmiljeno strla ves odpor upornikov v vzhodnem delu mesta Alep. Preden so ga pokončali kolegi, je morilec v Ankari ranil še dve osebi. Policija je zaprla njegovo mater in sestro, preiskava pa traja.

Do napada je prišlo pred napovedanim srečanjem zunanjih ministrov Irana, Turčije in Rusije. Iran in Rusija podpirata šiitski režim Asada, Turčija je bolj na strani sunitskih upornikov.

V Švici odprl ogenj v molilnici

Trojček evropskih terorističnih napadov je v ponedeljek zaokrožil strelec v Zürich, ki je vstopil v muslimansko molilnico in odprl ogenj. Pri tem mu je uspelo raniti le tri ljudi. Po napadu je pobegnil, policija pa ga še lovi, kar pomeni, da še ni jasno, kdo je storilec in kakšen je bil njegov motiv.

Trump glede napada v Berlinu, kjer je tovornjak zaoral v množico na božičnem sejmu in pobil 12 ljudi, ne dvomi, za kaj je šlo, in je ob sožalju sorodnikom žrtev dejal, da je šlo za grozljiv teroristični napad na nedolžne.

»Islamska država in drugi islamistični teroristi neprenehoma pobijajo kristjane v njihovih skupnostih kot del svetovne svete vojne in jih bo treba izbrisati z obličja zemlje, kar bomo storili skupaj s partnerji, ki imajo radi svobodo,« je sporočil.